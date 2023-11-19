Американец выиграл больше миллиарда долларов и подал в суд на свою девушку

Все дело в том, что его благоверная нарушила их уговор.
В январе этого года житель штата Мэн поймал удачу за хвост - он выиграл джекпот Mega Millions на сумму 1,35 миллиарда долларов. На руки он после выплаты вообще всех налогов получил 498 миллионов долларов. Но счастье оказалось недолгим.
Мужик так отчаянно боялся, что кто-нибудь узнает о его выигрыше, что запретил матери своего ребенка рассказывать об этом кому-либо. Да не просто запретил на словах, а юридически. Пара подписала документ о неразглашении тайны до 2023 года, как раз когда их дочери исполнится 18 лет.
Кстати, выигрыш он тоже получал анонимно, с согласия организаторов. Те его идею оценили и согласились, что такими деньгами хвастаться не стоит.
Вот только дамочка долго молчать не смогла, и в очередном из телефонных разговоров проболталась его родителям о выигрыше, и до кучи сообщила его сестре. Мужик такое предательство стерпеть не смог и пошел добиваться справедливости в суде. Теперь он хочет, чтобы благоверная в качестве моральной компенсации выплатила ему 100 000 долларов за каждого человека, кому она рассказала о выигрыше.
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