Американец выиграл больше миллиарда долларов и подал в суд на свою девушку

Мужик так отчаянно боялся, что кто-нибудь узнает о его выигрыше, что запретил матери своего ребенка рассказывать об этом кому-либо. Да не просто запретил на словах, а юридически. Пара подписала документ о неразглашении тайны до 2023 года, как раз когда их дочери исполнится 18 лет.





Кстати, выигрыш он тоже получал анонимно, с согласия организаторов. Те его идею оценили и согласились, что такими деньгами хвастаться не стоит.



