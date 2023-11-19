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Американец выиграл больше миллиарда долларов и подал в суд на свою девушку

Американец выиграл больше миллиарда долларов и подал в суд на свою девушку

Автор:
19 ноября 2023 13:19
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   выигрыш   дела семейные   джкепот   лотерея   суд   
1512
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Все дело в том, что его благоверная нарушила их уговор.

В январе этого года житель штата Мэн поймал удачу за хвост - он выиграл джекпот Mega Millions на сумму 1,35 миллиарда долларов. На руки он после выплаты вообще всех налогов получил 498 миллионов долларов. Но счастье оказалось недолгим.

Мужик так отчаянно боялся, что кто-нибудь узнает о его выигрыше, что запретил матери своего ребенка рассказывать об этом кому-либо. Да не просто запретил на словах, а юридически. Пара подписала документ о неразглашении тайны до 2023 года, как раз когда их дочери исполнится 18 лет.


Кстати, выигрыш он тоже получал анонимно, с согласия организаторов. Те его идею оценили и согласились, что такими деньгами хвастаться не стоит.


Вот только дамочка долго молчать не смогла, и в очередном из телефонных разговоров проболталась его родителям о выигрыше, и до кучи сообщила его сестре. Мужик такое предательство стерпеть не смог и пошел добиваться справедливости в суде. Теперь он хочет, чтобы благоверная в качестве моральной компенсации выплатила ему 100 000 долларов за каждого человека, кому она рассказала о выигрыше.

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Метки: США   выигрыш   дела семейные   джкепот   лотерея   суд   
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15  комментариев
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iskra Час назад
Нихрена себе у них налоги,почти две трети..
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729
esb18 9 минут назад
Выиграл "В январе этого года", т.е. в 2023 году. И "Пара подписала документ о неразглашении тайны до 2023 года". Как это понять?
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11k
DumDum 10 минут назад
Продешевил. Надо не за каждого, кому рассказала, а за каждого, кому стало известно.
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2k
rudenkov 22 минуты назад
Лотерейный приз облагается федеральным подоходным налогом США в размере 37% от выигрыша. Кроме того, каждый штат в США имеет право взимать дополнительный налог в размере 10–15% от суммы выигрыша.
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16k
GROMOZEKA Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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19k
Shtoppi Полчаса назад
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5k
Alex Полчаса назад
Херасе у них налоги
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12k
ron Час назад
Пусть отдаст ему Оклахому )))
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Herr Mannelig Час назад
ежели жало не может держать закрытым, то надо платить.. бабу не жалко
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