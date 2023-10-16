Наценку дилеров на новые автомобили и автокредиты предложили ограничить

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Национальный автомобильный союз выступил с инициативой ограничить наценку на новые автомобили и автокредиты. Предложение уже направили вице-премьеру Денису Мантурову, Федеральной антимонопольной службе и Центробанку.
Авторы инициативы говорят, что сегодня в стране большая часть машин - новых или подержанных - покупается в кредит. Средний прайс на новый автомобиль доходит до 3,13 млн рублей, с пробегом - чуть больше 1 млн рублей. Сами автокредиты тоже дорожают: растут ключевая ставка Центробанка и комиссия за оформление займа у крупных автодилеров. Иногда автосалон может брать до 9% от размера кредита.
Сам заем рассчитывают с учетом дополнительных продуктов и услуг на сотни тысяч рублей. Комиссия дилера из-за этого опять же растет, говорит вице-президент НАС Антон Шапарин. Специалист отметил, что покупателям автомобилей сегодня активно навязывают самые разные допы, хотя такое поведение идет в разрез с законом «О защите прав потребителя».
Штрафа в 40 тысяч рублей проблему не решит, считает эксперт. Автосалоны просто заложат его в сумму покупки. Шапарин выступает за запрет установки любого оборудования и проведение работ до продажи автомобиля. По его мнению, все это при желании покупатель может заказать уже после заключения сделки.
Еще одно предлагаемое ограничение касается предельного размера комиссии за автокредит у дилера - не больше 4%.
Причём в НАС предлагают ввести в КоАП штрафы за повторное навязывание дополнительных товаров и услуг. Систематическое нарушение будет караться строже – вплоть до уголовной ответственности.
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Сам заем рассчитывают с учетом дополнительных продуктов и услуг на сотни тысяч рублей. Комиссия дилера из-за этого опять же растет, говорит вице-президент НАС Антон Шапарин. Специалист отметил, что покупателям автомобилей сегодня активно навязывают самые разные допы, хотя такое поведение идет в разрез с законом «О защите прав потребителя».
Штрафа в 40 тысяч рублей проблему не решит, считает эксперт. Автосалоны просто заложат его в сумму покупки. Шапарин выступает за запрет установки любого оборудования и проведение работ до продажи автомобиля. По его мнению, все это при желании покупатель может заказать уже после заключения сделки.
Еще одно предлагаемое ограничение касается предельного размера комиссии за автокредит у дилера - не больше 4%.
Причём в НАС предлагают ввести в КоАП штрафы за повторное навязывание дополнительных товаров и услуг. Систематическое нарушение будет караться строже – вплоть до уголовной ответственности.
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