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Наценку дилеров на новые автомобили и автокредиты предложили ограничить

Наценку дилеров на новые автомобили и автокредиты предложили ограничить

Автор:
16 октября 2023 15:44
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   автосалон   дилер   закон   кредит   машина   мошенничество   
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Национальный автомобильный союз выступил с инициативой ограничить наценку на новые автомобили и автокредиты. Предложение уже направили вице-премьеру Денису Мантурову, Федеральной антимонопольной службе и Центробанку.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   автосалон   дилер   закон   кредит   машина   мошенничество   
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7  комментариев
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10k
Борис Карабанов Час назад
Дай Бог памяти, за последние 2-3 года ограничивали (проверяли на обоснованность, обращали внимание ФАС, и т.д.. и т.п.) цены на имбирь и лимоны, на медицинские маски и перчатки, на морковь и свёклу, на сахар и соль, на медикаменты, на бензин и дизтопливо (перманентно). Что это в итоге дало? Не знаю. Бензин не подешевел. Машины подешевеют? Определились бы уже окончательно и либо трусы надели, либо крестик сняли - либо регулируемую госэкономику с жёсткими ценами ввели, либо оставили рынок с конкуренцией и свободными ценами. А то всякий раз когда на какой-либо товар цены возрастают на фоне ажиотажного спроса или отсутствия конкуренции, начинаются грозные заявления о некой "необоснованности" цен. Ну, почему бы не приказать китайскому производителю, например, снизить цены на автомобили вдвое-втрое? В конце-то концов, "оправданные" цены в студию когда-нибудь внесут?
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66k
Варакин Алексей 40 минут назад
Какую херню только не придумают, лишь бы делом не заниматься! Спору нет, население у нас тупое, для многих это покажется нормальным...но все таки ты депутат, нельзя так оскорблять население.
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7k
pilgrimnl 42 минуты назад
танцы с бубном вокруг трупа авторынка, пока не приведут в порядок пошлины и налоги, это все равно, что мертвому припарка. Так что наслаждаемся жигулями по 2 ляма.
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1k
Илья Час назад
Пока вымогателей сажать на реальные сроки не начнут ситуация не изменится хоть ты тысячу законов прими .
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5k
Дмитрий ! Час назад
Какая нахрен комиссия за автокредит 4%? Её быть не должно вообще!
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