Наценку дилеров на новые автомобили и автокредиты предложили ограничить

×

×

Авторы инициативы говорят, что сегодня в стране большая часть машин - новых или подержанных - покупается в кредит. Средний прайс на новый автомобиль доходит до 3,13 млн рублей, с пробегом - чуть больше 1 млн рублей. Сами автокредиты тоже дорожают: растут ключевая ставка Центробанка и комиссия за оформление займа у крупных автодилеров. Иногда автосалон может брать до 9% от размера кредита.Сам заем рассчитывают с учетом дополнительных продуктов и услуг на сотни тысяч рублей. Комиссия дилера из-за этого опять же растет, говорит вице-президент НАС Антон Шапарин. Специалист отметил, что покупателям автомобилей сегодня активно навязывают самые разные допы, хотя такое поведение идет в разрез с законом «О защите прав потребителя».Штрафа в 40 тысяч рублей проблему не решит, считает эксперт. Автосалоны просто заложат его в сумму покупки. Шапарин выступает за запрет установки любого оборудования и проведение работ до продажи автомобиля. По его мнению, все это при желании покупатель может заказать уже после заключения сделки.Еще одно предлагаемое ограничение касается предельного размера комиссии за автокредит у дилера - не больше 4%.Причём в НАС предлагают ввести в КоАП штрафы за повторное навязывание дополнительных товаров и услуг. Систематическое нарушение будет караться строже – вплоть до уголовной ответственности.