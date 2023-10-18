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Трёхколёсный «самолёт» для доставки пиццы выставят на аукцион

Трёхколёсный «самолёт» для доставки пиццы выставят на аукцион

Автор:
18 октября 2023 15:44
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   курьер   машина   пицца   самолёт   
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В первых числах ноября на американском аукционе Mecum будет выставлен лот под названием Tritan A2 Aerocar. Это одна из 10 машин, построенных в середине 1980-х в результате совместного проекта компании Tritan Ventures и сети пиццерий Domino’s.

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Метки: Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   курьер   машина   пицца   самолёт   
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