Трёхколёсный «самолёт» для доставки пиццы выставят на аукцион

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В первых числах ноября на американском аукционе Mecum будет выставлен лот под названием Tritan A2 Aerocar. Это одна из 10 машин, построенных в середине 1980-х в результате совместного проекта компании Tritan Ventures и сети пиццерий Domino’s.
Разработчики Aerocar планировали построить лёгкое и экономичное транспортное средство. Этим объясняются как оригинальный дизайн, обеспечивший коэффициент лобового сопротивления 0.15, так и выбор мотора. В движение Aerocar приводился роторным двигателем Syvaro объёмом 440 кубических сантиметров на 30 л.с., потреблявшим менее 3 литров топлива на 100 км.
Сеть пиццерий Domino's в середине 1980-х планировала сформировать собственный флот автомобилей для доставки пиццы. За счёт необычного аэродизайна они должны были служить дополнительной рекламой для бренда. Ещё одной особенностью был двухместный «кокпит», попадать в который следовало, сдвигая лобовое стекло вперёд.
По инициативе руководителя сети Aerocar вместо пассажирского сиденья оснащали печью для пиццы, чтобы во время доставки еда не остывала, и окрашивали в фирменные цвета. Предполагалось, что Domino's закупит 180 таких автомобилей, однако построено было всего 10 единиц, и лишь 7, по некоторым данным, дошло до наших дней.
Выставленный на продажу экземпляр — один из двух, находящихся в частных руках. К автомобилю прилагается прицеп для его перевозки, но печи для пиццы он уже лишён.
Сеть пиццерий Domino's в середине 1980-х планировала сформировать собственный флот автомобилей для доставки пиццы. За счёт необычного аэродизайна они должны были служить дополнительной рекламой для бренда. Ещё одной особенностью был двухместный «кокпит», попадать в который следовало, сдвигая лобовое стекло вперёд.
По инициативе руководителя сети Aerocar вместо пассажирского сиденья оснащали печью для пиццы, чтобы во время доставки еда не остывала, и окрашивали в фирменные цвета. Предполагалось, что Domino's закупит 180 таких автомобилей, однако построено было всего 10 единиц, и лишь 7, по некоторым данным, дошло до наших дней.
Выставленный на продажу экземпляр — один из двух, находящихся в частных руках. К автомобилю прилагается прицеп для его перевозки, но печи для пиццы он уже лишён.
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