Трёхколёсный «самолёт» для доставки пиццы выставят на аукцион

Разработчики Aerocar планировали построить лёгкое и экономичное транспортное средство. Этим объясняются как оригинальный дизайн, обеспечивший коэффициент лобового сопротивления 0.15, так и выбор мотора. В движение Aerocar приводился роторным двигателем Syvaro объёмом 440 кубических сантиметров на 30 л.с., потреблявшим менее 3 литров топлива на 100 км.



Сеть пиццерий Domino's в середине 1980-х планировала сформировать собственный флот автомобилей для доставки пиццы. За счёт необычного аэродизайна они должны были служить дополнительной рекламой для бренда. Ещё одной особенностью был двухместный «кокпит», попадать в который следовало, сдвигая лобовое стекло вперёд.



По инициативе руководителя сети Aerocar вместо пассажирского сиденья оснащали печью для пиццы, чтобы во время доставки еда не остывала, и окрашивали в фирменные цвета. Предполагалось, что Domino's закупит 180 таких автомобилей, однако построено было всего 10 единиц, и лишь 7, по некоторым данным, дошло до наших дней.



Выставленный на продажу экземпляр — один из двух, находящихся в частных руках. К автомобилю прилагается прицеп для его перевозки, но печи для пиццы он уже лишён.