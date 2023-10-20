FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11943 поста • 840 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
На продажу выставили болид Формулы-1 образца 1965 года вместе с эвакуатором

На продажу выставили болид Формулы-1 образца 1965 года вместе с эвакуатором

Автор:
20 октября 2023 14:48
Сообщество : Автомир
Метки: Brabham   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   болид   машина   раритет   формула 1   эвакуатор   
952
27
В Швейцарии выставили на продажу двойной лот, состоящий из болида Формулы-1 Brabham BT14/21 образца 1965 года и эвакуатора Ford Thames Trader Transformer, который перевозил этот болид.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Brabham   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   болид   машина   раритет   формула 1   эвакуатор   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

16417



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Илона Маска восхитила станция метро "Автово" в Санкт-Петербурге
Илона Маска восхитила станция метро "Автово" в Санкт-Петербурге
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 октября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 октября
Набирающие популярность в сообществах
Средство индивидуальной мобильности в городе это автомобиль, а не вся эта
Средство индивидуальной мобильности в городе это автомобиль, а не вся эта
В каких случаях допускается заполнение Европротокола при ДТП и как правильно его заполнить
В каких случаях допускается заполнение Европротокола при ДТП и как правильно его заполнить
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы?
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда заказал значок из фоток

Лучшие демотиваторы
Как мужики видят девушек с макияжем ибез макияжа

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#интересно#люди#аварии#Автовсячина#дети#подборка#криминал#познавательно
#автомобили#машина#животные#США#ДТП#забавно#факты#история#позитив#фильм
#автомир#Юмор#интересное#Прикол#авто аварии#кино#суд#знаменитости#Израиль#задержание
Свято место пусто не бывает: как наши усовершенствовали "ушедших" в туман Свято место пусто не бывает: как наши усовершенствовали "ушедших" в туман Lamborghini Sian FKP 37 почти без пробега оценили в 586 миллионов рублей Lamborghini Sian FKP 37 почти без пробега оценили в 586 миллионов рублей Трёхколёсный «самолёт» для доставки пиццы выставят на аукцион Трёхколёсный «самолёт» для доставки пиццы выставят на аукцион Набор конструктора для сборки радиоуправляемой модели Mercedes-AMG One Набор конструктора для сборки радиоуправляемой модели Mercedes-AMG One Китайская Chery везёт в Россию компактный электромобиль eQ1 Китайская Chery везёт в Россию компактный электромобиль eQ1 Citroen представил доступный европейский электромобиль Citroen представил доступный европейский электромобиль

На что жалуетесь?

Вернуться