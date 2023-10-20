На продажу выставили болид Формулы-1 образца 1965 года вместе с эвакуатором

Команда Brabham появилась в Формуле-1 в начале 1960-х. В 1966 году Джек Брэбхем вошёл в историю Королевских гонок как первый и единственный чемпион мира, выигравший сезон на болиде собственной конструкции.



Появившийся на аукционе Brabham BT14/21 неоднократно модифицировался. С 1965 по 1968 год он примерял два разных мотора 1.6, «восьмёрки» объёмом 3,5 и 4,5 литра. А сейчас оснащён двигателем V8 3.9 мощностью 430 л.с., сопряжённым с «механикой» Hewland FG400.



Болид прошёл полную реставрацию в 2020–2021 годах и находится в полностью рабочем состоянии.



Семейство грузовиков Ford Thames Trader делали с 1957 по 1965 год. Их грузоподъёмность варьировалась от двух до семи тонн, они комплектовались бензиновыми и дизельными моторами.



О выставленной на продажу машине информации практически не приводится. Известно только, что она сошла с конвейера в 1962 году, оснащена электрической лебёдкой и пандусами и тоже прошла через процедуру реставрации.