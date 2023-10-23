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Монструозный 5-метровый мотоцикл весом 1451 кг

Монструозный 5-метровый мотоцикл весом 1451 кг

Автор:
23 октября 2023 13:42
Сообщество : Автомир
Метки: DIY   Автовсячина   США   авто   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   тюнинг   
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В Сети показали мотоцикл, который имеет длину 5,18 метров и весит 1 451 килограмм, а в качестве двигателя используется автомобильный четырехцилиндровый двигатель Chevy II.

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Метки: DIY   Автовсячина   США   авто   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   тюнинг   
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4  комментария
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61k
pynh 2 часа назад
маневренность куска говна
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317
А П 16 минут назад
Размер ради размера. Да еще и с, относительно, небольшим двигателем.
По сути, авто на двух колесах.
В бессмысленности создания намного интереснее аппараты создаются:

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6k
Кистень 57 минут назад
Эта-х.у.й.н.я-"монструозный"?
Погугли в инете фото мотоцикла. который сделали в бывшей ГДР, с дизелем от танка! Сильно удивишься!
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36k
Опаньки Час назад
таким придавит - минус ноги )
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