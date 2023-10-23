Монструозный 5-метровый мотоцикл весом 1451 кг

Слово «кастом» применительно к мотоциклам лишь начинает приоткрывать поверхность того, каким может быть этот жанр. Некоторые люди могут установить несколько деталей с болтовым креплением, нанести пленку или новую покраску, и на этом все. Другие люди могут развернуться на 180 градусов и построить совершенно новую машину с нуля.



Речь идет о легендарном мотоцикле RoaDog, первоначально построенным Уильямом «Диким Биллом» Гелбке еще в 1960-х годах.



На самом деле, возможно, он находится в лучшей форме, чем когда-либо. Это потому, что он попал в музей Дейла «Колеса сквозь время» в Мэгги-Вэлли, Северная Каролина.



Для тех, кто не знаком с музеем, его слоган гласит: «Музей, который работает». Однако это больше, чем слоган; это простая констатация факта. WTT специализируется на американских автомобилях, уделяя особое внимание мотоциклам. Если что-то прибудет в WTT и не работает, то владелец Мэтт Уолкслер и его сотрудники принесут это в мастерскую и сделают все возможное, чтобы это исправить.



Теперь о РоаДог. Гелбке, инженер по образованию, явно построил его, потому что мог, но также и потому, что ему нужен был способный, надежный крейсер дальнего плавания, который был бы совершенно счастлив развивать скорость 90 миль в час в течение неопределенного времени.