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74-летняя капсула времени с пробегом всего 1340 км выставлена на продажу

74-летняя капсула времени с пробегом всего 1340 км выставлена на продажу

Автор:
13 октября 2023 13:55
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Британия   авто   автомир   автомобили   капсула времени   машина   мг   олдтаймер   ретро   
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Родстер MG из тех времён, когда больше всего ценилось удовольствие от вождения и уж потом всё остальное.
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Метки: Автовсячина   Британия   авто   автомир   автомобили   капсула времени   машина   мг   олдтаймер   ретро   
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1  комментарий
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vasilykopkov 7 минут назад
Красивая машинка. И относительно недорого.
Для коллекционера - самое то....
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