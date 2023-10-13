74-летняя капсула времени с пробегом всего 1340 км выставлена на продажу

Американские солдаты, которые сотнями тысяч прибывали на Британские острова в ожидании высадки в Европу, оценили по достоинству несерьёзные на первый взгляд машинки, настолько прикипев к ним, что послевоенные продажи MG за океаном взмыли вверх с невиданным темпом. Неплохо раскупались они и в других частях света, как этот отправленный заказчику в Южную Африку MG TC сборки 1949 года.



Следующий владелец машины относился к покупке не как к повседневному транспортному средству, а как к коллекционному предмету наравне с Rolls-Royce, Bentley, Porsche и другими авто, стоявшими в его гараже. В 1998 году набравший ценность MG TC переехал в Новую Зеландию, где и находится по сей день. Наличие правостороннего движения во всех местах обитания родстера облегчало его эксплуатацию.



Небольшая красная машина выглядит гораздо старше своих лет, ведь продукцию британского автопрома всегда отличал здоровый консерватизм. Вырезы в дверях не прихоть дизайнера, а продиктованное теснотой салона решение, чтобы водителю и пассажиру рядом было удобнее сидеть. Дверь-подлокотник, иначе.



Разумеется, покрышки теперь стоят новые. Да и ускорение до сотни за 23 секунды, обеспечиваемое 1250-кубовым мотором мощностью 55 л. с., по нынешним меркам можно назвать черепашьим. Однако теперь не это главное в машине, гораздо больше ценится стиль, порода и удивительная сохранность 74-летнего олдтаймера, что стало следствием бережного отношения всех его хозяев, в сумме накатавших всего 833 мили. Тем и объясняется увесистая цена в 75 000 фунтов стерлингов или почти 9 миллионов рублей, что заметно дороже любого современного MG.