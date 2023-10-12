Из классического Mini сделали игровую станцию

Автомобиль фирменного синего цвета украшен аутентичными хромированными вставками, а код его регистрационного знака отсылает к сюжету фильма: это номер рейса, на котором главные герои должны были улететь в финале. В багажнике Mini хранится имитация золотых слитков.



При этом автомобиль лишён как ходовой части, так и силового агрегата. В подкапотном пространстве размещён мощный компьютер с процессором Intel i7 12700 с жидкостным охлаждением и видеокартой RTX 3080ti. Вместо дисплея использован экран с углом обзора 180 градусов, изображение на который транслирует 4K-проектор.



Глубокое погружение достигнуто за счёт системы датчиков, которые синхронизируют движения органов управления Mini с происходящим на экране. По сути, автомобиль превращён в геймпад: автомобиль на компьютерной трассе отзывается как на движения рулём, так и на нажатия педалей и переключения рычага коробки. Все органы управления снабжены обратной связью, а сиденье водителя установлено на подвес с несколькими степенями свободы — он может имитировать перегрузки при разгоне, торможении и поворотах.



В переднюю панель Mini встроены вентиляторы, создающие ощущение набегающего воздуха, и продвинутая аудиосистема с сабвуфером, дополнительно повышающая реалистичность.



Как утверждается, игровая станция создана для домашнего использования инженером, который занимается этим профессионально — он строит симуляторы различных транспортных средств, от автомобилей до самолётов, как для развлечения, так и для исследований.