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Из классического Mini сделали игровую станцию

Из классического Mini сделали игровую станцию

Автор:
12 октября 2023 18:41
Сообщество : Автомир
Метки: MINI   Автовсячина   Аукцион   ПК   авто   автомир   автомобили   видеоигры   геймер   машина   тюнинг   
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На аукционе Car&Classic был продан очень интересный лот в виде самой необычной версии классического Austin Mini. Автомобиль 1974 года стилизовали под Mini из фильма «Ограбление по-итальянски» 1969 года и полностью лишили возможности передвигаться. Вместо этого Mini стал продвинутым игровым симулятором с высокой степенью погружения.

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Метки: MINI   Автовсячина   Аукцион   ПК   авто   автомир   автомобили   видеоигры   геймер   машина   тюнинг   
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