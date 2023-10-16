Самые частые причины ДТП в России

Причиной 63% всех ДТП в России стала невнимательность на дороге. Некоторые водители во время движения отвлекаются на телефон, на навигатор и другие гаджеты, что приводит к аварийным ситуациям.



Беспечное поведение водителя на дороге является причиной 61% аварий.



Любовь к экстремальному вождению приводит к 57% аварий. Другие частые причины аварий — неспособность оценить риски (56%) и ситуацию на дороге (55%).



Самым аварийными стали автомобили Lada, на долю которых приходится 19,6% от общего числа ДТП. На втором месте оказались машины марки Toyota. На их долю пришлось 7,8 % аварий. Далее идут Hyundai (7,1%), Kia (6,4%) и Renault (5%).



Страховщики отмечают, что реже всего в ДТП попадают автомобили Mercedes-Benz (1,4 %), Mazda (1,3%), Volvo и BMW (по 0,7%).



Если брать отдельные модели, то лидером по аварийности стала «Лада Гранта», на долю которой приходится 4% от всех происшествий.



ТОП самых аварийных автомобилей:



Lada Granta — 4%

Kia Rio и Hyundai Solaris — по 3 %

Lada Priora — 1,9 %

Lada Kalina — 1,7 %

Lada Vesta — 1,5 %

Toyota Corolla -1%.