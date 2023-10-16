Самые частые причины ДТП в России

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Страховая компания и сервис проверки автомобилей провели опрос и выяснили, что 55% россиян ежедневно рискуют попасть в ДТП, так как каждый день сталкиваются с опасными водителями на дороге.
Причиной 63% всех ДТП в России стала невнимательность на дороге. Некоторые водители во время движения отвлекаются на телефон, на навигатор и другие гаджеты, что приводит к аварийным ситуациям.
Беспечное поведение водителя на дороге является причиной 61% аварий.
Любовь к экстремальному вождению приводит к 57% аварий. Другие частые причины аварий — неспособность оценить риски (56%) и ситуацию на дороге (55%).
Самым аварийными стали автомобили Lada, на долю которых приходится 19,6% от общего числа ДТП. На втором месте оказались машины марки Toyota. На их долю пришлось 7,8 % аварий. Далее идут Hyundai (7,1%), Kia (6,4%) и Renault (5%).
Страховщики отмечают, что реже всего в ДТП попадают автомобили Mercedes-Benz (1,4 %), Mazda (1,3%), Volvo и BMW (по 0,7%).
Если брать отдельные модели, то лидером по аварийности стала «Лада Гранта», на долю которой приходится 4% от всех происшествий.
ТОП самых аварийных автомобилей:
Lada Granta — 4%
Kia Rio и Hyundai Solaris — по 3 %
Lada Priora — 1,9 %
Lada Kalina — 1,7 %
Lada Vesta — 1,5 %
Toyota Corolla -1%.
Беспечное поведение водителя на дороге является причиной 61% аварий.
Любовь к экстремальному вождению приводит к 57% аварий. Другие частые причины аварий — неспособность оценить риски (56%) и ситуацию на дороге (55%).
Самым аварийными стали автомобили Lada, на долю которых приходится 19,6% от общего числа ДТП. На втором месте оказались машины марки Toyota. На их долю пришлось 7,8 % аварий. Далее идут Hyundai (7,1%), Kia (6,4%) и Renault (5%).
Страховщики отмечают, что реже всего в ДТП попадают автомобили Mercedes-Benz (1,4 %), Mazda (1,3%), Volvo и BMW (по 0,7%).
Если брать отдельные модели, то лидером по аварийности стала «Лада Гранта», на долю которой приходится 4% от всех происшествий.
ТОП самых аварийных автомобилей:
Lada Granta — 4%
Kia Rio и Hyundai Solaris — по 3 %
Lada Priora — 1,9 %
Lada Kalina — 1,7 %
Lada Vesta — 1,5 %
Toyota Corolla -1%.
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Логика пздц!!!
Допустим:
самые аварийные автомобили: Lada Granta 4% ( 2% от всего парка модели)
Toyota Corolla -1%. (50% от парка)
Лада самый массовый автомобиль, естественно и в дтп их больше
А вообще процент аварийности надо брать от количества зарегистрированных автомобилей. Вот тогда четко будет понятно, кого на дороге остерегаться надо...