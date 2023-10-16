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Самые частые причины ДТП в России

Самые частые причины ДТП в России

Автор:
16 октября 2023 15:09
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ДТП   авто   автомир   автомобили   машина   статистика   страховка   
1132
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Страховая компания и сервис проверки автомобилей провели опрос и выяснили, что 55% россиян ежедневно рискуют попасть в ДТП, так как каждый день сталкиваются с опасными водителями на дороге.

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Метки: Автовсячина   ДТП   авто   автомир   автомобили   машина   статистика   страховка   
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13  комментариев
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15k
Kostick 2 часа назад
пробей на сайте гибдд практически любой мерс, бэху, опель астру - там дорожек будет штук по пять, минимум))
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7k
Vladimir 36 секунд назад
Есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика. Согласно ей самая безаварийная машина это Аурус Комендант.
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2k
Nico Минуту назад
нужно в процентном соотношении смотреть, а не абсолютном, понятно что вазов больше всего в страна, а мерседесов мало. а про владельцев бмв легенды ходят)
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3k
SmartCat101 3 минуты назад
овцеёб за рулем баранит!!! вот основная причина
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127k
Аааа 5 минут назад
А какой процент аварий, где Гранта виновата, а не просто участвовала?
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3k
Вовака Полчаса назад
Основная причина ДТП- чурбан за рулём.
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1k
Dwarf61 Полчаса назад
Ну да, на каждые 100 Грант зарегистрирован один Х5. Из 100 грант 5 было в авариях, а один и тот же Х5 был разбит 3 раза. Вывод: гранта более аварийный автомобиль)))
Логика пздц!!!
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21k
alexis Полчаса назад
Может по другому статистику надо подавать? Может получится немного по другому?
Допустим:
самые аварийные автомобили: Lada Granta 4% ( 2% от всего парка модели)
Toyota Corolla -1%. (50% от парка)
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91k
7guest Час назад
Самый опасный водитель/авто это - женщина-военнослужащая, возвращающаяся с пьянки по поводу присвоения очередного звания на праворульной "Газели" .
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33k
Snork Snorkoff Час назад
Есть наглая ложь, а еще есть статистика ))
Лада самый массовый автомобиль, естественно и в дтп их больше
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24k
SolomonA 2 часа назад
Собственно причин две - дураки и дороги.. Ну и их комбинации.
А вообще процент аварийности надо брать от количества зарегистрированных автомобилей. Вот тогда четко будет понятно, кого на дороге остерегаться надо...
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