VW Beetle 1979 года без пробега вызвал ажиотаж на торгах

Причина поразительной сохранности авто объясняется просто: купленный новым в 1979 году этот «Жук» коричнево-бронзового цвета заехал в гараж и с тех пор ни разу не покидал его. Поэтому его пробег составил буквально пару миль, а сервисная книжка осталась девственно чистой.



Неудивительно, что торги на обнаруженный экземпляр прошли донельзя оживлённо, достигнув финальных 49 500 фунтов стерлингов (5,9 миллиона рублей), что в 2-3 раза превышает стоимость аналогичных моделей из имеющихся сейчас на вторичном рынке.



Локальный ценовой рекорд объясняется не только идеальной сохранностью 44-летнего автомобиля, но также обстоятельством, что это один из последних экземпляров Beetle от ателье Karmann в праворульном исполнении.