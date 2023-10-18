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VW Beetle 1979 года без пробега вызвал ажиотаж на торгах

VW Beetle 1979 года без пробега вызвал ажиотаж на торгах

Автор:
18 октября 2023 15:05
Сообщество : Автомир
Метки: Volkswagen   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   жук   кабриолет   капсула времени   машина   
979
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Недавно скончавшийся англичанин оставил наследникам машину, о которой мало кто знал. Внутри капитального гаража в зачехлённом состоянии находился давно снятый с производства кабриолет Volkswagen 1303 LS Beetle Karmann в новом состоянии, со всеми заводскими деталями и комплектующими, включая шины.
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Метки: Volkswagen   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   жук   кабриолет   капсула времени   машина   
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2  комментария
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14k
Ser Час назад
....эээх..... мне бы что ни будь ТАКОЕ!!
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11k
Vacony Полчаса назад
50 лет. внутри ни пылинки.. колеса накачены-даже запаска , потолок чистый без заломов и тд.... класс...
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