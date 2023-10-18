VW Beetle 1979 года без пробега вызвал ажиотаж на торгах

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Недавно скончавшийся англичанин оставил наследникам машину, о которой мало кто знал. Внутри капитального гаража в зачехлённом состоянии находился давно снятый с производства кабриолет Volkswagen 1303 LS Beetle Karmann в новом состоянии, со всеми заводскими деталями и комплектующими, включая шины.
Причина поразительной сохранности авто объясняется просто: купленный новым в 1979 году этот «Жук» коричнево-бронзового цвета заехал в гараж и с тех пор ни разу не покидал его. Поэтому его пробег составил буквально пару миль, а сервисная книжка осталась девственно чистой.
Неудивительно, что торги на обнаруженный экземпляр прошли донельзя оживлённо, достигнув финальных 49 500 фунтов стерлингов (5,9 миллиона рублей), что в 2-3 раза превышает стоимость аналогичных моделей из имеющихся сейчас на вторичном рынке.
Локальный ценовой рекорд объясняется не только идеальной сохранностью 44-летнего автомобиля, но также обстоятельством, что это один из последних экземпляров Beetle от ателье Karmann в праворульном исполнении.
Неудивительно, что торги на обнаруженный экземпляр прошли донельзя оживлённо, достигнув финальных 49 500 фунтов стерлингов (5,9 миллиона рублей), что в 2-3 раза превышает стоимость аналогичных моделей из имеющихся сейчас на вторичном рынке.
Локальный ценовой рекорд объясняется не только идеальной сохранностью 44-летнего автомобиля, но также обстоятельством, что это один из последних экземпляров Beetle от ателье Karmann в праворульном исполнении.
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