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Капсулу времени в виде нового Chevrolet Camaro 1985 года выставили на продажу

Капсулу времени в виде нового Chevrolet Camaro 1985 года выставили на продажу

Автор:
15 мая 2024 16:16
Сообщество : Автомир
Метки: Camaro   Chevrolet   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   капсула времени   маслкар   машина   раритет   ретро   
954
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В штатах выставила на продажу Chevrolet Camaro 1985 года выпуска в редком заряженном исполнении IROC-Z с заводскими чехлами на сиденьях и конвейерными пометками на стёклах. С момента своего производства в 1985 году автомобиль проехал всего 18 километров. Оценили ровно в 100 тысяч долларов или 9,13 миллионов рублей по текущему курсу.
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Метки: Camaro   Chevrolet   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   капсула времени   маслкар   машина   раритет   ретро   
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2  комментария
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761
Николай Александрович 41 минуту назад
Как в фильме "Смоки и Бандит". Мечтааааааа
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11k
vasilykopkov 36 минут назад
Эта, похоже действительно новенькая, прям не к чему придраться.
Дизайн конечно на любителя, но достаточно брутальный.
Кондей присутствует - это гуд. Правда при таком движке, жрёт он наверное литров по 30 на сотку. Для покатушек с девками - самое то :)
Да и машины тогда ещё были не одноразовые...
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Добрый Бабайка
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