Капсулу времени в виде нового Chevrolet Camaro 1985 года выставили на продажу

Автомобиль получил известность в 2008 году, когда его обнаружили в заброшенном трейлере. На одометре Camaro тогда значились 4.3 мили (менее 7 км). Удалось выяснить, что маслкар был приобретён первым владельцем в том же 1985 году за 16 338 долларов, при этом покупатель заранее попросил дилера не проводить предпродажную подготовку. Поэтому автомобиль погрузили в трейлер на хранение в том виде, в каком сошёл с конвейера — с защитной обёрткой на всех элементах интерьера, служебными наклейками и пометками на стёклах, которые оставили рабочие завода.



После того как Camaro нашли, он не раз менял владельцев, в том числе и на престижных аукционах наподобие Mecum, но все они прилежно сохраняли машину в исходном состоянии. Нынешние хозяева уже успели заявить, что не гонятся за скорой продажей. До тех пор, пока не найдётся желающий выкупить Camaro по явно завышенной цене, он будет служить украшением автосалона.



«Камаро» оснащён 5-литровым V8 и 5-ступенчатой механической КПП. Исполнение IROC-Z подразумевало комплекс доработок. Такие автомобили отличались альтернативными амортизаторами Bilstein, усиленными стабилизаторами поперечной устойчивости, а также оригинальными колёсными дисками.