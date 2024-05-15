Капсулу времени в виде нового Chevrolet Camaro 1985 года выставили на продажу

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В штатах выставила на продажу Chevrolet Camaro 1985 года выпуска в редком заряженном исполнении IROC-Z с заводскими чехлами на сиденьях и конвейерными пометками на стёклах. С момента своего производства в 1985 году автомобиль проехал всего 18 километров. Оценили ровно в 100 тысяч долларов или 9,13 миллионов рублей по текущему курсу.
Автомобиль получил известность в 2008 году, когда его обнаружили в заброшенном трейлере. На одометре Camaro тогда значились 4.3 мили (менее 7 км). Удалось выяснить, что маслкар был приобретён первым владельцем в том же 1985 году за 16 338 долларов, при этом покупатель заранее попросил дилера не проводить предпродажную подготовку. Поэтому автомобиль погрузили в трейлер на хранение в том виде, в каком сошёл с конвейера — с защитной обёрткой на всех элементах интерьера, служебными наклейками и пометками на стёклах, которые оставили рабочие завода.
После того как Camaro нашли, он не раз менял владельцев, в том числе и на престижных аукционах наподобие Mecum, но все они прилежно сохраняли машину в исходном состоянии. Нынешние хозяева уже успели заявить, что не гонятся за скорой продажей. До тех пор, пока не найдётся желающий выкупить Camaro по явно завышенной цене, он будет служить украшением автосалона.
«Камаро» оснащён 5-литровым V8 и 5-ступенчатой механической КПП. Исполнение IROC-Z подразумевало комплекс доработок. Такие автомобили отличались альтернативными амортизаторами Bilstein, усиленными стабилизаторами поперечной устойчивости, а также оригинальными колёсными дисками.
После того как Camaro нашли, он не раз менял владельцев, в том числе и на престижных аукционах наподобие Mecum, но все они прилежно сохраняли машину в исходном состоянии. Нынешние хозяева уже успели заявить, что не гонятся за скорой продажей. До тех пор, пока не найдётся желающий выкупить Camaro по явно завышенной цене, он будет служить украшением автосалона.
«Камаро» оснащён 5-литровым V8 и 5-ступенчатой механической КПП. Исполнение IROC-Z подразумевало комплекс доработок. Такие автомобили отличались альтернативными амортизаторами Bilstein, усиленными стабилизаторами поперечной устойчивости, а также оригинальными колёсными дисками.
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Метки: Camaro Chevrolet Автовсячина авто автомир автомобили капсула времени маслкар машина раритет ретро
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Дизайн конечно на любителя, но достаточно брутальный.
Кондей присутствует - это гуд. Правда при таком движке, жрёт он наверное литров по 30 на сотку. Для покатушек с девками - самое то :)
Да и машины тогда ещё были не одноразовые...