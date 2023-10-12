Подростки на самокате врезались в автомобиль

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Приключения юных любителей самокатов в одном из дворов Уфы в начале 4 утра. С места происшествия подростки конечно же скрылись.
Из жизни самокатчика и его очень близких друзей 😏
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