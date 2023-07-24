Неосторожная женщина врезалась в стеклянную дверь

В Таиланде работница салона красоты случайно проверила лбом стеклянную дверь на прочность.
Инцидент, запечатленный в середине июля текущего года в одном из тайских салонов красоты, привлёк внимание большое количество интернет-пользователей. Женщина в самый неподходящий момент споткнулась и устремилась в сторону стеклянной двери.
В итоге сотрудница заведения врезалась лбом в препятствие, разбудив тем самым коллегу. Женщина отделалась огромным синяком и отказалась от услуг медицинского персонала.
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