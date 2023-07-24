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Неосторожная женщина врезалась в стеклянную дверь

Неосторожная женщина врезалась в стеклянную дверь

Автор:
24 июля 2023 07:37
Метки: Видео   инцидент   люди   парикмахерская   салон красоты   таиланд   фейл   
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В Таиланде работница салона красоты случайно проверила лбом стеклянную дверь на прочность.

Инцидент, запечатленный в середине июля текущего года в одном из тайских салонов красоты, привлёк внимание большое количество интернет-пользователей. Женщина в самый неподходящий момент споткнулась и устремилась в сторону стеклянной двери.

В итоге сотрудница заведения врезалась лбом в препятствие, разбудив тем самым коллегу. Женщина отделалась огромным синяком и отказалась от услуг медицинского персонала.

Источник:

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Метки: Видео   инцидент   люди   парикмахерская   салон красоты   таиланд   фейл   
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6  комментариев
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1k
Максим Николаев 2 часа назад
А ничего так попытка удержать равновесие, обычно сразу падают...
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112
Александра С Полчаса назад
Хорошо хоть двери не разбила. Там калёнка, но приятного мало.
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11k
Zемляк 54 минуты назад
Эх, маловат разбег, давай еще попытку.
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11k
Властелин 59 минут назад
Куда она так бежала?!??!
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514
OG Час назад
Двери хорошие, надо брать
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1k
Aleksei Час назад
дверь прочная
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