Владелец магазина схватил покупательницу за шею и теперь вынужден извиняться

Очевидцы сняли на видео, как Сохейл схватил женщину за горло, как если бы собирался задушить её. Теперь владелец торговой точки приносит свои извинения и утверждает, что искренне раскаивается. В тот момент он был разгневан, но ни в коем случае не собирался душить незнакомку или причинять ей какой-то серьёзный вред. Кстати, у него были все основания обвинить даму в краже, ведь она собиралась схватить кое-что с полок и уйти, но он не стал выдвигать никаких обвинений.