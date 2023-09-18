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Владелец магазина схватил покупательницу за шею и теперь вынужден извиняться

Владелец магазина схватил покупательницу за шею и теперь вынужден извиняться

Автор:
18 сентября 2023 07:45
Метки: Англия   Видео   в мире   инцидент   лондон   люди   
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Мужчине пришлось извиняться за то, что он схватил за шею покупательницу, пытавшуюся выйти из магазина с неоплаченным товаром.

Люди, пришедшие в магазин «Peckham Hair and Cosmetics» (Лондон, Англия), стали свидетелями неприятной сцены.

Между одной из покупательниц и Сохейлом Синдхо, владельцем магазина, возник жаркий спор. Дело касалось того, что дама пожелала получить обратно деньги за невозвратные товары. Но каким бы ожесточённым ни было разбирательство, оно не должно заканчиваться так, как получилось в данном случае.

Очевидцы сняли на видео, как Сохейл схватил женщину за горло, как если бы собирался задушить её. Теперь владелец торговой точки приносит свои извинения и утверждает, что искренне раскаивается. В тот момент он был разгневан, но ни в коем случае не собирался душить незнакомку или причинять ей какой-то серьёзный вред. Кстати, у него были все основания обвинить даму в краже, ведь она собиралась схватить кое-что с полок и уйти, но он не стал выдвигать никаких обвинений.

Однако, толпа, которая собирается перед магазином в знак протеста против агрессивного Сохейла, пока считает, что его извинений недостаточно. Из-за протестующих, призывающих бойкотировать магазин, его пришлось закрыть. По крайней мере, на какое-то время.

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Метки: Англия   Видео   в мире   инцидент   лондон   люди   
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16  комментариев
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10k
Алексей Час назад
Фильм такой был,где мир людей поменялся местами с их миром
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2k
Pogost 2 минуты назад
Черножопая обезьянка пыталась украсть товар, а злобный хозяин магазина не позволил это сделать, хотя она визжала как резаная и била его корзинкой. А он защищаясь от ее нападок схватил ее за шею, причем видно что попыток придушить злобную су.чку он не делал...И теперь его магазин пикетирует целая стая обезьянок...Мир сошел с ума...
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50k
Сергей 3 минуты назад
Скоро американцы придут к тому , что было в СССР - весь товар на полке , а перед полкой прилавок, а за прилавком продавец - пока денег не отдашь, хрен чего получишь.
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2k
дормидонт 7 минут назад
Да удавить надо было эту чёрную провокаторшу! Задолбали уже своей толерантностью и более чем терпеливым отношением чёрным ворам! Эта кобыла начинает драться, а её и пальцем не тронь?
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21k
сеньор Леонсио 11 минут назад
Не бить женщин это вообще то сегрегация по половому признаку и сексизм!
Правильно мужик поступил!
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40k
Aleks 15 минут назад
покупательница, ага... Называйте вещи своими именами - обычная черножопая воровка.
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56k
dima423 18 минут назад
Ну добьются того что просто все магазины позакрываются)
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16k
Андрей Полчаса назад
Какие скорбные рожи на фото, всё горе мира на этих честных лицах.
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5k
foggen2 39 минут назад
Экие типичные англосаксы в массовке.......))))))
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62k
doker 42 минуты назад
Англичане изменились...
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8k
Дмитрий 55 минут назад
Чьёрт побери! Она ещё и чёрная! Была бы хотя бы белая...
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4k
Alex 56 минут назад
Black Lives Matter
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4k
AlekZzz Час назад
Труба какие заплёты у них после этого убитого наркомана криминала...
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14k
Antique computer Час назад
В толпе одни коренные жители Туманного Альбиона, которые требуют, чтобы было, как в Америке - до 900 долларов они могли бы просто вынести без последствий.
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