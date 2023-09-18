Владелец магазина схватил покупательницу за шею и теперь вынужден извиняться

Мужчине пришлось извиняться за то, что он схватил за шею покупательницу, пытавшуюся выйти из магазина с неоплаченным товаром.
Люди, пришедшие в магазин «Peckham Hair and Cosmetics» (Лондон, Англия), стали свидетелями неприятной сцены.
Между одной из покупательниц и Сохейлом Синдхо, владельцем магазина, возник жаркий спор. Дело касалось того, что дама пожелала получить обратно деньги за невозвратные товары. Но каким бы ожесточённым ни было разбирательство, оно не должно заканчиваться так, как получилось в данном случае.
Очевидцы сняли на видео, как Сохейл схватил женщину за горло, как если бы собирался задушить её. Теперь владелец торговой точки приносит свои извинения и утверждает, что искренне раскаивается. В тот момент он был разгневан, но ни в коем случае не собирался душить незнакомку или причинять ей какой-то серьёзный вред. Кстати, у него были все основания обвинить даму в краже, ведь она собиралась схватить кое-что с полок и уйти, но он не стал выдвигать никаких обвинений.
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Однако, толпа, которая собирается перед магазином в знак протеста против агрессивного Сохейла, пока считает, что его извинений недостаточно. Из-за протестующих, призывающих бойкотировать магазин, его пришлось закрыть. По крайней мере, на какое-то время.
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Правильно мужик поступил!