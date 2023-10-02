Заезд на электросамокатах закончился падением

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Любители электросамокатов устроили заезд на одной из трасс в США. Падение одного экстремала повлекло за собой несколько аварийных ситуаций.
Один из участников экстремального заезда, в котором были замечены несколько десятков владельцев электросамокатов, запечатлел целую серию столкновений, произошедших на оживлённой магистрали в США.
Автор видео, судя по кадрам записи тоже не избежал болезненного столкновения и, выехав на встречную полосу движения, врезался в легковой автомобиль. По заверениям молодого человека, в результате аварийной ситуации никто не пострадал.
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