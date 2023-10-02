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Заезд на электросамокатах закончился падением

Заезд на электросамокатах закончился падением

Автор:
02 октября 2023 07:46
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   США   падение   самокат   электросамокат   
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Любители электросамокатов устроили заезд на одной из трасс в США. Падение одного экстремала повлекло за собой несколько аварийных ситуаций.

Один из участников экстремального заезда, в котором были замечены несколько десятков владельцев электросамокатов, запечатлел целую серию столкновений, произошедших на оживлённой магистрали в США.

Автор видео, судя по кадрам записи тоже не избежал болезненного столкновения и, выехав на встречную полосу движения, врезался в легковой автомобиль. По заверениям молодого человека, в результате аварийной ситуации никто не пострадал.

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Метки: Видео   ДТП   США   падение   самокат   электросамокат   
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6  комментариев
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17k
Колька Валеркин сын Полчаса назад
Ага, электросамокаты)) Коптят так, что мама не горюй)
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6k
livaneth 19 минут назад
Это не электросамокаты, это бензосамокаты. Или мотосамокаты. Короче мопеды в форме самоката (или даже мотороллерами можно назвать). А то, что владельцы поснимали сидушки для более острых ощущений - ну вот и получили, что хотели.
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15k
GROMOZEKA Полчаса назад
Мотогейпарад прям
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34k
ACU900 Полчаса назад
Электро самокаты? Походу у самокатчиков движки бензиновые. Разве электросамокаты так шумят? Тем более виден выхлопной дым. Разве у электросамокатов бывает выхлоп?
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3k
Константин Полчаса назад
"Заезд на электросамокатах закончился падением". Автор, а там точно электросамокаты?
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