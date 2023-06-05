Момент столкновение двух судов попал на видео

Тринадцать человек получили легкие травмы в результате столкновения двух судов в районе Филиппин.
Видео с произошедшей 21 мая аварией двух судов в районе моста Мандауэ-Мактан (остров Себу, Филиппины), недавно было распространено в сети. Один из пассажиров, находящихся на туристическом судне, запечатлел момент столкновения с грузовым кораблём.
Источник:
По сообщениям СМИ, происшествие случилось из-за неисправности рулевого управления у туристического судна. Несколькоим пассажирам потребовалась помощь медиков.
Источник:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Эффектный и результативный удар гольфиста