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Момент столкновение двух судов попал на видео

Момент столкновение двух судов попал на видео

Автор:
05 июня 2023 12:06
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мире   видео   инцидент   люди   столкновение   филиппины   
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Тринадцать человек получили легкие травмы в результате столкновения двух судов в районе Филиппин.

Видео с произошедшей 21 мая аварией двух судов в районе моста Мандауэ-Мактан (остров Себу, Филиппины), недавно было распространено в сети. Один из пассажиров, находящихся на туристическом судне, запечатлел момент столкновения с грузовым кораблём.

По сообщениям СМИ, происшествие случилось из-за неисправности рулевого управления у туристического судна. Несколькоим пассажирам потребовалась помощь медиков.

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Метки: в мире   видео   инцидент   люди   столкновение   филиппины   
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3  комментария
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Максим Макашев Полчаса назад
неисправность рулевого управления. А переключить работу двигателей на ПОЛНЫЙ НАЗАД - не судьба?
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Uganda Полчаса назад
Ссылка coub.com
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Fidel

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