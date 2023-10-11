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Вьетнамский мастер строит суперкары из дерева для своего сына

Вьетнамский мастер строит суперкары из дерева для своего сына

Автор:
11 октября 2023 14:02
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari   Lamborghini   Автовсячина   Вьетнам   авто   автомир   автомобили   машина   суперкар   
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Вьетнамский художник, плотник и инженер Чыонг Ван Дао вырезал из дерева три новых автомобиля для своего сына. Машины из натурального дерева удобны и функциональны. На постройку деревянной копии Lamborghini Sian Roadster ушло 65 дней, над Ferrari 250 GTO мастер сработал 70 дней.

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Метки: Ferrari   Lamborghini   Автовсячина   Вьетнам   авто   автомир   автомобили   машина   суперкар   
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1  комментарий
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Шурман 2 часа назад
И каждые месяцы мы будем на это смотреть ? или смотреть на тех людей у кого времени докуя и техники в гараже и денег ? . Может быть лучше что другое обсудим ? Автор поиск открой и таких статей уже море . Может быть я не прав в чем то извини , но здесь уже перебор , там не одна машина а уже серийное производство . Я тоже [мат] люблю собрать но для идеала нужна команда а не один пизюк с камерой .
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