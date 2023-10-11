Вьетнамский мастер строит суперкары из дерева для своего сына

Вьетнамский художник, плотник и инженер Чыонг Ван Дао вырезал из дерева три новых автомобиля для своего сына. Машины из натурального дерева удобны и функциональны. На постройку деревянной копии Lamborghini Sian Roadster ушло 65 дней, над Ferrari 250 GTO мастер сработал 70 дней.

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Вьетнамский художник, плотник и инженер Чыонг Ван Дао вырезал из дерева три новых автомобиля для своего сына. Машины из натурального дерева удобны и функциональны. На постройку деревянной копии Lamborghini Sian Roadster ушло 65 дней, над Ferrari 250 GTO мастер сработал 70 дней. 2023-10-11T14:02:48+03:00

Вьетнамский художник, плотник и инженер Чыонг Ван Дао вырезал из дерева три новых автомобиля для своего сына. Машины из натурального дерева удобны и функциональны. На постройку деревянной копии Lamborghini Sian Roadster ушло 65 дней, над Ferrari 250 GTO мастер сработал 70 дней. 2023-10-11T14:02:48+03:00 Пропустить

Вьетнамский художник, плотник и инженер Чыонг Ван Дао вырезал из дерева три новых автомобиля для своего сына. Машины из натурального дерева удобны и функциональны. На постройку деревянной копии Lamborghini Sian Roadster ушло 65 дней, над Ferrari 250 GTO мастер сработал 70 дней. 2023-10-11T14:02:48+03:00 Пропустить