Вьетнамский мастер строит суперкары из дерева для своего сына

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Вьетнамский художник, плотник и инженер Чыонг Ван Дао вырезал из дерева три новых автомобиля для своего сына. Машины из натурального дерева удобны и функциональны. На постройку деревянной копии Lamborghini Sian Roadster ушло 65 дней, над Ferrari 250 GTO мастер сработал 70 дней.
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