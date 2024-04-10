Реалистичную копию суперкара Lamborghini Aventador SVJ построили из деталей от старых машин

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Youtube-канал CB Media опубликовал видеорассказ о реплике Lamborghini Aventador SVJ, построенной умельцами из Таиланда. Суперкар, который снаружи весьма достоверно воспроизводит оригинал, в действительности изготовлен из деталей от целого ряда старых машин преимущественно японских марок. Его создание заняло у маленькой мастерской Kit Racing из Бангкока несколько лет.
Передняя часть шасси взята от Toyota Crown, задняя — от Honda Accord. Дополненный турбонагнетателем двигатель VR4 и автоматическая трансмиссия заимствованы у Mitsubishi 3000 GT. Мотор установлен в задней части, и в ролике можно послушать, как он звучит.
Кроме того, мастера использовали компоненты подвески Toyota Hilux, систему рулевого управление Isuzu D-Max, тормоза BMW.
При этом практически все внешние панели реплики в Kit Racing изготовили самостоятельно, за счёт чего и было достигнуто столь серьёзное внешнее сходство с Ламборгини. Единственные заимствованные элементы здесь — двери от Nissan NX2000, но и они были модифицированы и теперь открываются вверх. А вот донором салона стала Honda Civic, и это сразу заметно. В какую сумму обошёлся проект — не уточняется.
Кроме того, мастера использовали компоненты подвески Toyota Hilux, систему рулевого управление Isuzu D-Max, тормоза BMW.
При этом практически все внешние панели реплики в Kit Racing изготовили самостоятельно, за счёт чего и было достигнуто столь серьёзное внешнее сходство с Ламборгини. Единственные заимствованные элементы здесь — двери от Nissan NX2000, но и они были модифицированы и теперь открываются вверх. А вот донором салона стала Honda Civic, и это сразу заметно. В какую сумму обошёлся проект — не уточняется.
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Метки: Lamborghini Автовсячина Таиланд авто автомир автомобили копия машина подделка реплика суперкар
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