Реалистичную копию суперкара Lamborghini Aventador SVJ построили из деталей от старых машин

Передняя часть шасси взята от Toyota Crown, задняя — от Honda Accord. Дополненный турбонагнетателем двигатель VR4 и автоматическая трансмиссия заимствованы у Mitsubishi 3000 GT. Мотор установлен в задней части, и в ролике можно послушать, как он звучит.



Кроме того, мастера использовали компоненты подвески Toyota Hilux, систему рулевого управление Isuzu D-Max, тормоза BMW.



При этом практически все внешние панели реплики в Kit Racing изготовили самостоятельно, за счёт чего и было достигнуто столь серьёзное внешнее сходство с Ламборгини. Единственные заимствованные элементы здесь — двери от Nissan NX2000, но и они были модифицированы и теперь открываются вверх. А вот донором салона стала Honda Civic, и это сразу заметно. В какую сумму обошёлся проект — не уточняется.