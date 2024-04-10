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Реалистичную копию суперкара Lamborghini Aventador SVJ построили из деталей от старых машин

Реалистичную копию суперкара Lamborghini Aventador SVJ построили из деталей от старых машин

Автор:
10 апреля 2024 12:01
Сообщество : Автомир
Метки: Lamborghini   Автовсячина   Таиланд   авто   автомир   автомобили   копия   машина   подделка   реплика   суперкар   
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Youtube-канал CB Media опубликовал видеорассказ о реплике Lamborghini Aventador SVJ, построенной умельцами из Таиланда. Суперкар, который снаружи весьма достоверно воспроизводит оригинал, в действительности изготовлен из деталей от целого ряда старых машин преимущественно японских марок. Его создание заняло у маленькой мастерской Kit Racing из Бангкока несколько лет.
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Метки: Lamborghini   Автовсячина   Таиланд   авто   автомир   автомобили   копия   машина   подделка   реплика   суперкар   
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