Ремонт LaFerrari оценили в стоимость нового суперкара

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Гибридное купе Ferrari LaFerrari, снятое с производства в 2016 году, всё ещё можно починить с использованием оригинальных деталей. Издание Motor1 выяснило, что завод в Маранелло готов восстанавливать суперкары даже после тяжёлых аварий — но стоить это будет недёшево. Фактически цена ремонта близка к стоимости новой машины.
Так, согласно Scuderia Car Parts, новый монокок для LaFerrari обойдётся в 1,07 миллиона долларов. Для сравнения, будучи новой, эта модель стоила около 1,4 миллиона долларов. При этом подержанные экземпляры из-за своей редкости порой оцениваются в 4 миллиона долларов.
Заменить крышу на повреждённом LaFerrari обойдётся в 140,6 тысячи долларов. Передний подрамник оценили в 12,4 тысячи — при этом к нему придётся докупить 14 титановых винтов, каждый из которых стоит 71 доллар.
Изначальный тираж Ferrari LaFerrari составлял 499 экземпляров. Дополнительную, пятисотую машину построили в 2016 году, когда в Италии произошло большое землетрясение: компания пустила суперкар с молотка, чтобы пожертвовать все деньги на благотворительность. В итоге за купе выручили 7 миллионов долларов — впятеро больше базовой цены.
Заменить крышу на повреждённом LaFerrari обойдётся в 140,6 тысячи долларов. Передний подрамник оценили в 12,4 тысячи — при этом к нему придётся докупить 14 титановых винтов, каждый из которых стоит 71 доллар.
Изначальный тираж Ferrari LaFerrari составлял 499 экземпляров. Дополнительную, пятисотую машину построили в 2016 году, когда в Италии произошло большое землетрясение: компания пустила суперкар с молотка, чтобы пожертвовать все деньги на благотворительность. В итоге за купе выручили 7 миллионов долларов — впятеро больше базовой цены.
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