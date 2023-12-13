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Ремонт LaFerrari оценили в стоимость нового суперкара

Ремонт LaFerrari оценили в стоимость нового суперкара

Автор:
13 декабря 2023 13:31
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari   LaFerrari   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   ремонт   суперкар   
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Гибридное купе Ferrari LaFerrari, снятое с производства в 2016 году, всё ещё можно починить с использованием оригинальных деталей. Издание Motor1 выяснило, что завод в Маранелло готов восстанавливать суперкары даже после тяжёлых аварий — но стоить это будет недёшево. Фактически цена ремонта близка к стоимости новой машины.

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Метки: Ferrari   LaFerrari   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   ремонт   суперкар   
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4  комментария
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33k
Ego sum qui sum 2 часа назад
етить-колотить сначала яйца подорожали, теперь Феррари, как жить...
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8k
Пуриц Жорж 2 часа назад
Это очень важная информация
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Добрый Бабайка

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