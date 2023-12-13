Ремонт LaFerrari оценили в стоимость нового суперкара

Так, согласно Scuderia Car Parts, новый монокок для LaFerrari обойдётся в 1,07 миллиона долларов. Для сравнения, будучи новой, эта модель стоила около 1,4 миллиона долларов. При этом подержанные экземпляры из-за своей редкости порой оцениваются в 4 миллиона долларов.



Заменить крышу на повреждённом LaFerrari обойдётся в 140,6 тысячи долларов. Передний подрамник оценили в 12,4 тысячи — при этом к нему придётся докупить 14 титановых винтов, каждый из которых стоит 71 доллар.



Изначальный тираж Ferrari LaFerrari составлял 499 экземпляров. Дополнительную, пятисотую машину построили в 2016 году, когда в Италии произошло большое землетрясение: компания пустила суперкар с молотка, чтобы пожертвовать все деньги на благотворительность. В итоге за купе выручили 7 миллионов долларов — впятеро больше базовой цены.