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В Воронеже женщина подожгла авто подруги после ссоры

В Воронеже женщина подожгла авто подруги после ссоры

Автор:
09 октября 2023 10:18
Сообщество : Автомир
Метки: nissan note   Видео   Воронеж   Поджог   авто   машина   подруги   ссора   
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Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения. На ролике видно, как загорается автомобиль, после чего от него отбегает человек.

После конфликта обвиняемая около 03:00 ночи 7 ноября пришла к дому на улице Волго-Донская, где была припаркована Nissan Note бывшей подруги. Женщина принесла с собой пластиковую бутылку с горючим веществом. Она вылила содержимое бутылки на переднее левое колесо автомобиля и на землю около него, после чего подожгла машину. Затем жительница Воронежа скрылась с места совершения преступления. 


Владелице машины был причинён материальный ущерб на сумму 600 тыс. рублей.


До пяти лет лишения свободы грозит жительнице Воронежа, которую обвиняют по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества путём поджога).

Источник:

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Метки: nissan note   Видео   Воронеж   Поджог   авто   машина   подруги   ссора   
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Лесли 🥰 Час назад
7 ноября?))) Однако))
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