В Воронеже женщина подожгла авто подруги после ссоры

Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения. На ролике видно, как загорается автомобиль, после чего от него отбегает человек.
После конфликта обвиняемая около 03:00 ночи 7 ноября пришла к дому на улице Волго-Донская, где была припаркована Nissan Note бывшей подруги. Женщина принесла с собой пластиковую бутылку с горючим веществом. Она вылила содержимое бутылки на переднее левое колесо автомобиля и на землю около него, после чего подожгла машину. Затем жительница Воронежа скрылась с места совершения преступления.
Владелице машины был причинён материальный ущерб на сумму 600 тыс. рублей.
До пяти лет лишения свободы грозит жительнице Воронежа, которую обвиняют по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества путём поджога).
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