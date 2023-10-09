В Воронеже женщина подожгла авто подруги после ссоры

После конфликта обвиняемая около 03:00 ночи 7 ноября пришла к дому на улице Волго-Донская, где была припаркована Nissan Note бывшей подруги. Женщина принесла с собой пластиковую бутылку с горючим веществом. Она вылила содержимое бутылки на переднее левое колесо автомобиля и на землю около него, после чего подожгла машину. Затем жительница Воронежа скрылась с места совершения преступления.

Владелице машины был причинён материальный ущерб на сумму 600 тыс. рублей.

До пяти лет лишения свободы грозит жительнице Воронежа, которую обвиняют по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества путём поджога).