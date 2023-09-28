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Honda разработала электромобиль, чтобы сделать счастливее маленьких пациентов больниц

Honda разработала электромобиль, чтобы сделать счастливее маленьких пациентов больниц

Автор:
28 сентября 2023 14:18
Сообщество : Автомир
Метки: Honda   Автовсячина   США   Япония   авто   автомир   автомобили   больница   машина   электромобиль   
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Японская Honda запустила социальную инициативу под названием "проект мужество". В её рамках в детские госпитали будет отправлено 60 электромобилей Shogo, специально разработанных спортивным подразделением для использования в больничных коридорах. Предполагается, что небольшие электрокары облегчат детям передвижение по больнице и улучшат их настроение, снижая уровень стресса.

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Метки: Honda   Автовсячина   США   Япония   авто   автомир   автомобили   больница   машина   электромобиль   
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