Honda разработала электромобиль, чтобы сделать счастливее маленьких пациентов больниц

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Японская Honda запустила социальную инициативу под названием "проект мужество". В её рамках в детские госпитали будет отправлено 60 электромобилей Shogo, специально разработанных спортивным подразделением для использования в больничных коридорах. Предполагается, что небольшие электрокары облегчат детям передвижение по больнице и улучшат их настроение, снижая уровень стресса.
Электрокар частично базируется на упрощённой платформе гоночного карта Honda с позаимствованным механизмом рулевого управления. Shogo имеет отчётливо спортивную внешность, но с уменьшенным числом изгибов и граней для облегчения ухода за кузовом. Предусмотрено место для складирования игрушек или личных вещей, а на табло на месте номерного знака можно вывести имя пилота.
Honda Shogo предназначен для пациентов в возрасте от 4 до 9 лет. Его максимальную скорость можно регулировать в диапазоне от 1 до 5 миль в час (от 1,6 до 8 км/ч). Управление газом и тормозом выведено на рулевой штурвал. Имеется также возможность перемещать электрокар наподобие детской коляски при помощи закреплённой на корме ручки.
Первые экземпляры Honda Shogo уже доставлены в госпитали, остальные будут переданы в течение осени.
Honda Shogo предназначен для пациентов в возрасте от 4 до 9 лет. Его максимальную скорость можно регулировать в диапазоне от 1 до 5 миль в час (от 1,6 до 8 км/ч). Управление газом и тормозом выведено на рулевой штурвал. Имеется также возможность перемещать электрокар наподобие детской коляски при помощи закреплённой на корме ручки.
Первые экземпляры Honda Shogo уже доставлены в госпитали, остальные будут переданы в течение осени.
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