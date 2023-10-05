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Редкий Bentley S-Type Continental 1956 года выставят на аукцион

Редкий Bentley S-Type Continental 1956 года выставят на аукцион

Автор:
05 октября 2023 13:14
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
897
23
8 октября на частном британском аукционе Bonhams выставят Bentley S-Type Continental 1956 года. Автомобиль предварительно оценили в сумму от одного до полутора миллионов фунтов стерлингов или от 120 до 180 миллионов рублей.
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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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Ego sum qui sum 14 минут назад
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