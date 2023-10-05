Редкий Bentley S-Type Continental 1956 года выставят на аукцион

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8 октября на частном британском аукционе Bonhams выставят Bentley S-Type Continental 1956 года. Автомобиль предварительно оценили в сумму от одного до полутора миллионов фунтов стерлингов или от 120 до 180 миллионов рублей.
S-Type Continental оснащался заказными кузовами различных ателье. В частности, из 431 экземпляра, выпущенного с 1955 по 1958 год, 218 получили кузов от Hj Mulliner. На торги выставят одну из 26 машин от этой фирмы, которую построили с левосторонним расположением руля.
«Шестёрка» рабочим объёмом 4,9 литра развивает 178 л.с. Издание Autocar называет Bentley S-Type Continental самым скоростным в своём классе того времени.
Изначально машина была заказана Анонимным автомобильным обществом Peugeot для мистера и миссис Дж. П. Пежо. В 1964-м машину приобрёл 34-летний Хельмут Ньютон. Он продал Bentley восемь лет спустя.
Несмотря на пробег меньше 3000 километров, у машины не сохранились оригинальная отделка салона и окраска кузова. Так, из ворот завода купе выехало окрашенным в серебристый и чёрный цвета. Двигатель прошёл полную реставрацию.
«Шестёрка» рабочим объёмом 4,9 литра развивает 178 л.с. Издание Autocar называет Bentley S-Type Continental самым скоростным в своём классе того времени.
Изначально машина была заказана Анонимным автомобильным обществом Peugeot для мистера и миссис Дж. П. Пежо. В 1964-м машину приобрёл 34-летний Хельмут Ньютон. Он продал Bentley восемь лет спустя.
Несмотря на пробег меньше 3000 километров, у машины не сохранились оригинальная отделка салона и окраска кузова. Так, из ворот завода купе выехало окрашенным в серебристый и чёрный цвета. Двигатель прошёл полную реставрацию.
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Метки: Автовсячина авто автомир автомобили машина
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