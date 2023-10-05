Редкий Bentley S-Type Continental 1956 года выставят на аукцион

S-Type Continental оснащался заказными кузовами различных ателье. В частности, из 431 экземпляра, выпущенного с 1955 по 1958 год, 218 получили кузов от Hj Mulliner. На торги выставят одну из 26 машин от этой фирмы, которую построили с левосторонним расположением руля.



«Шестёрка» рабочим объёмом 4,9 литра развивает 178 л.с. Издание Autocar называет Bentley S-Type Continental самым скоростным в своём классе того времени.



Изначально машина была заказана Анонимным автомобильным обществом Peugeot для мистера и миссис Дж. П. Пежо. В 1964-м машину приобрёл 34-летний Хельмут Ньютон. Он продал Bentley восемь лет спустя.



Несмотря на пробег меньше 3000 километров, у машины не сохранились оригинальная отделка салона и окраска кузова. Так, из ворот завода купе выехало окрашенным в серебристый и чёрный цвета. Двигатель прошёл полную реставрацию.