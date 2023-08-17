На продажу выставили спортивный автомобиль, собранный вручную из деталей Audi

Кто именно создал такую машину — неизвестно, но выглядит она как гоночный авто из Группы C, существовавшей с 1982 по 1993 гг. У нее достаточно низкий и при этом широкий кузов, а водительское место расположено строго по центру.



Автомобиль также обращает на себя внимание крупным передним сплиттером, вентилируемым капотом, воздухозаборником на крыше, выведенными по бокам патрубками выпускной системы и массивным антикрылом на корме.



На фотографиях видно, что у суперкара отсутствуют регистрационные таблички и корпуса боковых зеркал, а значит для езды по дорогам общего пользования он не предназначен.



По словам продавца, в конструкции безымянного купе задействовано множество компонентов от различных Audi, но в детали он не вдается. Скорее всего, его построили на базе кастомного шасси, а не какого-либо конкретного донорского авто.



Так или иначе, в движение машину приводит установленный сзади двигатель V6 от Audi A4 первого поколения. Речь идет о 2,8-литровом агрегате мощностью 193 л.с.



Производительность мотора может показаться недостаточной, но весит авто немного. А еще продавец утверждает, что движок можно дополнительно форсировать.



Самопальный трековый суперкар находится в «рабочем» состоянии, хотя и нуждается в кое-каком обслуживании / ремонте. В настоящий момент объявление уже неактивно. Вероятно, машину уже кто-то купил.