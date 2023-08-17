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Сообщество Автомир 11590 постов • 835 подписчиков подписаться
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На продажу выставили спортивный автомобиль, собранный вручную из деталей Audi

На продажу выставили спортивный автомобиль, собранный вручную из деталей Audi

Автор:
17 августа 2023 15:58
Сообщество : Автомир
Метки: Audi   diy   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   самоделка   спорткар   
874
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В Сети было найдено объявление о продаже уникального в своем роде трекового суперкара, который не имеет собственного названия и был построен на базе запчастей от Audi. Оценили его всего в 22 000 $ или чуть более 2 миллионов рублей.

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Метки: Audi   diy   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   самоделка   спорткар   
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2  комментария
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5k
Трям Час назад
Опять Wolf херней занимается.
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10k
Игорь 58 минут назад
напомнило передачу из СССР - "Это вы можете"
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Добрый Бабайка

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