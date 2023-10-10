На аукцион выставят чемпионский болид Формулы-1 - Mercedes-AMG Petronas W04-04

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Аукционный дом Сотбис в ноябре в Лас-Вегасе выставит на торги болид Mercedes-AMG Petronas W04-04 сезона 2013 года. На этой машине Льюис Хэмилтон впервые победил за Mercedes-AMG Petronas. Предполагается, что итоговая стоимость машины составит около 15 миллионов долларов, что сделает его самой дорогой машиной Формулы-1.
2013 год стал первым сезоном выступления Льюиса Хэмилтона за команду Mercedes-AMG. На болиде, выставленном на торги, он провёл 14 гонок из 19. Спортсмен завоевал пять поул-позиций, но выиграл в течение сезона только одну гонку — Гран-при Венгрии. Сама же команда в 2013 году заняла второе место в Кубке конструкторов.
Болид продаётся укомплектованным 2,4-литровым V8. После сезона 2013 года Формула-1 отказалась от двигателей этого типа. Соответственно, шасси, выставленное на продажу, можно считать одной из последних титулованных машин, построенных по этому регламенту.
Кроме того, как отмечают аукционисты, это единственный формульный болид в современной истории Mercedes-AMG Petronas, который находится в частных руках и доступен к покупке. Остальные шасси принадлежат либо команде, либо её главе Тото Вольффу, либо самому Хэмилтону. В общей сложности предстоящие торги RM Sotheby's называет уникальным шансом, что и обуславливает высокие ценовые ожидания.
Болид продаётся укомплектованным 2,4-литровым V8. После сезона 2013 года Формула-1 отказалась от двигателей этого типа. Соответственно, шасси, выставленное на продажу, можно считать одной из последних титулованных машин, построенных по этому регламенту.
Кроме того, как отмечают аукционисты, это единственный формульный болид в современной истории Mercedes-AMG Petronas, который находится в частных руках и доступен к покупке. Остальные шасси принадлежат либо команде, либо её главе Тото Вольффу, либо самому Хэмилтону. В общей сложности предстоящие торги RM Sotheby's называет уникальным шансом, что и обуславливает высокие ценовые ожидания.
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это никакой не чемпионский болид. Мерсы брали титул с 2014 по 2020, а это машина 2013 года.
ну хоть немножко погуглить можно было, прежде чем кидаться заголовками??