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На аукцион выставят чемпионский болид Формулы-1 - Mercedes-AMG Petronas W04-04

На аукцион выставят чемпионский болид Формулы-1 - Mercedes-AMG Petronas W04-04

Автор:
10 октября 2023 14:34
Сообщество : Автомир
Метки: AMG   Mercedes   Автовсячина   Аукцион   Сотбис   авто   автомир   автомобили   машина   формула 1   
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Аукционный дом Сотбис в ноябре в Лас-Вегасе выставит на торги болид Mercedes-AMG Petronas W04-04 сезона 2013 года. На этой машине Льюис Хэмилтон впервые победил за Mercedes-AMG Petronas. Предполагается, что итоговая стоимость машины составит около 15 миллионов долларов, что сделает его самой дорогой машиной Формулы-1.
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Метки: AMG   Mercedes   Автовсячина   Аукцион   Сотбис   авто   автомир   автомобили   машина   формула 1   
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1  комментарий
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Tony Час назад
автор "копипастер" и "кликбэйтер"...

это никакой не чемпионский болид. Мерсы брали титул с 2014 по 2020, а это машина 2013 года.

ну хоть немножко погуглить можно было, прежде чем кидаться заголовками??
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