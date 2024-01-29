Пожарную машину Maserati Quattroporte из Формулы-1 выставят на аукцион

Появившийся в 1963 году Maserati Quattroporte фурора на рынке не произвёл, но пользовался устойчивой популярностью. Это была дебютная четырёхдверка для бренда, ранее известного только спорткарами и гран-турерами, и один из первых больших комфортабельных спортседанов в Европе. Поэтому Quattroporte пользовался спросом среди тех, кому нужны были просторный салон в сочетании с уверенной динамикой.



Размеры и внушительный по тем временам V8 и обусловили выбор Quattroporte в качестве платформы для пожарной машины экстренного реагирования. Спортседан мог добираться до места аварии на гоночной трассе гораздо быстрее, чем тогдашние неповоротливые дизельные грузовики.



Проект был инициирован производителем противопожарного оборудования CEA, а реализован кузовным ателье Grazie. Переднюю часть салона отделили перегородкой, а заднюю преобразовали в грузовую площадку в стиле пикапов. На ней разместили водомёт, бак для воды, насос, набор необходимых шлангов и огнетушители. Примечательно, что передняя половина Quattroporte осталась прежней, включая чёрную кожу на сиденьях и кондиционер.



Судя по аукционному описанию и фото, в пожарную машину переделали Quattroporte II Series, что подразумевает не только лёгкие доработки во внешности по сравнению с оригинальными седанами, но и более мощный двигатель. С рестайлингом во второй половине 1960-х итальянская компания начала оснащать четырёхдверку двигателем объёмом 4.7 литра вместо прежнего 4.1-литрового, что позволило увеличить мощность с 260 до 286 л. с. Заводской Quattroporte был способен разгоняться до 255 км/ч и благодаря этому считался тогда быстрейшим серийным седаном в мире.



Пожарная машина честно трудилась на итальянских гоночных трассах до конца 1970-х. После её хотели отправить в утиль, но один из известных французских коллекционеров спас автомобиль. В начале 2010-х экзотический пикап полностью отреставрировали — процесс занял, по данным аукционистов, около шести лет.