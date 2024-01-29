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Пожарную машину Maserati Quattroporte из Формулы-1 выставят на аукцион

Пожарную машину Maserati Quattroporte из Формулы-1 выставят на аукцион

Автор:
29 января 2024 15:15
Сообщество : Автомир
Метки: Maserati   Quattroporte   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   пожарная машина   формула 1   
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В первых числах февраля на аукционе Artcurial выставят на продажу очень редкий Maserati Quattroporte. Это седан первого поколения, который перестроили в пожарную машину и использовали во время итальянских Гран-при Формулы-1. В конце 1960-х только пять седанов подвергли подобной экзотической конверсии, и один из них, тщательно отреставрированный, выставили на торги. Оценочная стоимость составляет 150-250 тысяч евро (14.5-24 миллиона рублей).
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Метки: Maserati   Quattroporte   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   пожарная машина   формула 1   
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