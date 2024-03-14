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Печальный финал сочинского автодрома

Печальный финал сочинского автодрома

Автор:
14 марта 2024 16:22
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Автодром   Сочи   авто   автомир   автомобили   гонки   машина   соревнования   формула 1   
3890
1
Черноморская трасса F1 уже не способна принимать гонки в задуманном формате, а вскоре и вовсе будет потеряна для большого автоспорта.

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Метки: Автовсячина   Автодром   Сочи   авто   автомир   автомобили   гонки   машина   соревнования   формула 1   
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29  комментариев
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
А тестирование беспилотников и снос главной трибуны как-то связаны между собой?))
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8k
Андрей Минуту назад
При объяснении причин всеми силами пытались избегать слов "строительство элитного ЖК"
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863
MidMaster 15 минут назад
Из-за этой сраной трассы там все переделали. Надеюсь лучше будет. Ненавижу тупые гонки :)
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4k
Андрей 23 минуты назад
А разве трасса не по олимпийскому парку шла? Че там прям сносить собралисть? Ну разберутся трибуну, а построят отель. Отель в Сочи изначально выгоднее чем трасса на одну гонку в год.
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2k
Igor Grishaev Полчаса назад
Ну-ну. "Физкультурные мероприятия". Построят очередной человейник в сто этажей, не иначе.
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8k
Marlboro Полчаса назад
Сделали бы подобие Нюрнбург-ринга. Хотя, наверное, содержание такого объекта обходится очень дорого и нужны большие деньги, чтобы его содержать.
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376
ivandike Полчаса назад
Там и без трассы есть много хорошего
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6k
Babangdida Полчаса назад
Соревновательны автогонки, это по большей степени реклама. Основной доход должен идти от любителей прокататься с ветерком, от тренировок и от тестирования разработчиков. Для всего этого трибуна не нужна. А вот урезать трассу было плохо.
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9
Бумбалакидон 45 минут назад
ппц новость, Сочинский автодроп начали собираться сносить ещё лет 5 назад из-за строительства Питерского...
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806
Шурман 56 минут назад
Хм у нас проводят плановые заезды так же как гран при Бельгии или в Германии , трассу может любой судак ( в том числе я и мои знакомые ) снять для себя на час и подписать пару бумаг что за тебя не несут ответственности и заплатить страховку на случаи повреждений , хочешь дрифтуй , хочешь в стену вгони , отвечаю за час этой беглой игры ты просто спокойный за рулем становишься . Может это на нас так действует я не знаю . Просто нужно не закрытой ее держать а сдавать в аренду для других дел .
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35k
Юр21 Час назад
Говённенький какой то пост...
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4k
Максим Макашев Час назад
Отдайте детскому картинг-спорту
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4k
Pill Час назад
Зато бабла на строительстве отмыли. И на сносе ещё добавят.
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5k
Отвратительный Мужик Час назад
Сочи превратилось в коррупционную помойку .
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Добрый Бабайка

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