Печальный финал сочинского автодрома

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Черноморская трасса F1 уже не способна принимать гонки в задуманном формате, а вскоре и вовсе будет потеряна для большого автоспорта.
Грустная судьба мегасооружений, возведённых в разных странах мира для пафосных мероприятий, от олимпиад до ЭКСПО, постигла и «Сочи Автодром», которому исполнилось всего десять лет. В истории главного спортивного объекта в современной истории страны совсем скоро могут поставить бесславную точку, констатирует «Чемпионат».
После ухода Формулы-1 из России два года назад в значительной мере был утрачен смысл существования гоночного трека. Первым шагом стало урезание 5.8-километрового кольца до конфигурации круга в 2.3 км, что недостаточно даже для национальных серий. Единственным вариантом для «Сочи Автодрома» оставались традиционно популярные среди зрителей соревнования по дрифту, но в 2024 году руководство автодрома отказалось и от них.
На сегодняшний день все гонки отменены, на очереди снос одного из основных объектов — главной трибуны, пишет издание. У чиновников обширные планы на то, что останется от «Сочи Автодрома»: физкультурные мероприятия, выставки и концерты, «умный туризм» и даже тестирование беспилотников. Только автогонки там не предусмотрены.
После ухода Формулы-1 из России два года назад в значительной мере был утрачен смысл существования гоночного трека. Первым шагом стало урезание 5.8-километрового кольца до конфигурации круга в 2.3 км, что недостаточно даже для национальных серий. Единственным вариантом для «Сочи Автодрома» оставались традиционно популярные среди зрителей соревнования по дрифту, но в 2024 году руководство автодрома отказалось и от них.
На сегодняшний день все гонки отменены, на очереди снос одного из основных объектов — главной трибуны, пишет издание. У чиновников обширные планы на то, что останется от «Сочи Автодрома»: физкультурные мероприятия, выставки и концерты, «умный туризм» и даже тестирование беспилотников. Только автогонки там не предусмотрены.
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а когда стадион перестраивали трассу перенесли на окраину.
а так автодромы есть во многих российских городах - но автодром становится рентабельным в городах с населением от миллиона и больше - тогда там набирается достаточно желающих "погонять".
а в Сочи "местное население" гоняет по улицам, а туристы предпочитают полежать на пляже.
и машины "заряженные" на прокат давали.
просто в Сочи желающих мало - то есть трасса не окупала содержание.
p. s. Лично моё мнение, на }{ую я вертел запад с его капризами в песочнице, не хотят общаться, да и }{уй на них. Не з@ебало правительству, играть в игры по правилам западных п@доров? Сука... как дети малые, послали всех на}{уй, построили свои заводы свои фабрики, наладили собственное производство внутри страны, наладили внутренний товарооборот и пусть весь Запад еб@тся в рот.
ты от армии отмазался,от мобилизации отмазался, ты что ли спрашивать собрался? на фронте сейчас за это спрашивают,так что еще не поздно,подписывай контракт и вперед