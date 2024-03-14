Печальный финал сочинского автодрома

Грустная судьба мегасооружений, возведённых в разных странах мира для пафосных мероприятий, от олимпиад до ЭКСПО, постигла и «Сочи Автодром», которому исполнилось всего десять лет. В истории главного спортивного объекта в современной истории страны совсем скоро могут поставить бесславную точку, констатирует «Чемпионат».



После ухода Формулы-1 из России два года назад в значительной мере был утрачен смысл существования гоночного трека. Первым шагом стало урезание 5.8-километрового кольца до конфигурации круга в 2.3 км, что недостаточно даже для национальных серий. Единственным вариантом для «Сочи Автодрома» оставались традиционно популярные среди зрителей соревнования по дрифту, но в 2024 году руководство автодрома отказалось и от них.



На сегодняшний день все гонки отменены, на очереди снос одного из основных объектов — главной трибуны, пишет издание. У чиновников обширные планы на то, что останется от «Сочи Автодрома»: физкультурные мероприятия, выставки и концерты, «умный туризм» и даже тестирование беспилотников. Только автогонки там не предусмотрены.