Ночная остановка на МКАДе в левой полосе. Недолгая

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Ночью 30 сентября на внутренней стороне 91 километра МКАД в районе развязки с Осташковским шоссе водитель остановился в левой полосе и принялся чинить свою машину. Он даже не успел открыть капот, как по классике жанра "незрячий" таксист врезался в него на полном ходу.
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Метки: Видео ДТП МКАД аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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- Не стоять! Не стоять - засосёт!
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Что болото, что МКАД, если остановился - кирдык.
если бы он ПРЕДЕЛЬНО прижался левой стороной "к отбойнику" - авто выступало бы "в полосу" всего на пол-метра
максимум - снесло бы зеркало, ибо ВСЕ, ЗАЛИПАЯ В ТЕЛЕФОН, ПЕРИФЕРИЧЕСКИМ ЗРЕНИЕМ ДЕРЖАТ АВТО В СЕРЕДИНЕ ПОЛОСЫ
и что там за необходимость была, останавливаться в левой полосе - НИПАНЯТНА
.
но - что сделано, то сделано
Но слепошарые водятлы, залипающие в телефон, самое страшное.