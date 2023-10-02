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Ночная остановка на МКАДе в левой полосе. Недолгая

Ночная остановка на МКАДе в левой полосе. Недолгая

Автор:
02 октября 2023 10:52
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Ночью 30 сентября на внутренней стороне 91 километра МКАД в районе развязки с Осташковским шоссе водитель остановился в левой полосе и принялся чинить свою машину. Он даже не успел открыть капот, как по классике жанра "незрячий" таксист врезался в него на полном ходу.

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Метки: Видео   ДТП   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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7  комментариев
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10k
Борис Карабанов Полчаса назад
Как говорил старшина Васков:
- Не стоять! Не стоять - засосёт!
...................................................
Что болото, что МКАД, если остановился - кирдык.
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13k
Всё – приехали! 17 минут назад
Мы народ простой, по МКАДам не ездим

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3k
kuchipachi 20 минут назад
а где хотя бы аварийка? а знак аварийной остановки? как так можно останавливаться? даже габариты не горят походу.
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76k
Viktor 36 минут назад
Бля, опять этот долбанный дептранс!

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91k
Херанука Паибалу 38 минут назад
уже многократно обсуждалось
если бы он ПРЕДЕЛЬНО прижался левой стороной "к отбойнику" - авто выступало бы "в полосу" всего на пол-метра
максимум - снесло бы зеркало, ибо ВСЕ, ЗАЛИПАЯ В ТЕЛЕФОН, ПЕРИФЕРИЧЕСКИМ ЗРЕНИЕМ ДЕРЖАТ АВТО В СЕРЕДИНЕ ПОЛОСЫ
и что там за необходимость была, останавливаться в левой полосе - НИПАНЯТНА
.
но - что сделано, то сделано
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