Ночная остановка на МКАДе в левой полосе. Недолгая

Ночью 30 сентября на внутренней стороне 91 километра МКАД в районе развязки с Осташковским шоссе водитель остановился в левой полосе и принялся чинить свою машину. Он даже не успел открыть капот, как по классике жанра "незрячий" таксист врезался в него на полном ходу.

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