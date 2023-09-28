BMW головного мозга в действии

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В Омске яркий представитель тех, кого называют "БМВ головного мозга" испортил жизнь нормальным людям. О состоянии здоровья пострадавших не сообщается.
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Метки: BMW Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили идиот машина
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