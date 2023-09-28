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BMW головного мозга в действии

BMW головного мозга в действии

Автор:
28 сентября 2023 09:31
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   
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В Омске яркий представитель тех, кого называют "БМВ головного мозга" испортил жизнь нормальным людям. О состоянии здоровья пострадавших не сообщается.

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Метки: BMW   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   
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15  комментариев
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710
Шурман Час назад
Да это не БМВ головного мозга а водила без мозгов , этот е60 уже давно свое отжил и покупают его школьники потому цена на них как на ниву .
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7k
Андрей Полчаса назад
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6k
V2.Smirnov 59 минут назад
Интересно как дело пойдёт. Завиноватят поворачивающего за "не убедился в безопасности маневра" или сработает постановление ВС о том, что БМВ не имел преимущества, потому что нарушал?
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16k
ss Час назад
Представитель ЛГБТ торопился на собрание...
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10k
Борис Карабанов Час назад
Чем-то с мотоциклистами схожи по образу мышления. Они даже ни на секунду не задумываются, что где-то, возможно, водитель уже начал маневр, полностью убедившись в его безопасности и тут, вдруг, он, такой, не тошнящий, резкий, как пуля, выскакивает и .....
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