Опубликовано фото платформы российского электрокара АТОМ

Платформа запечатлена таким образом, что рассмотреть можно лишь отдельные детали конструкции — заднюю подвеску, площадку багажника и компоненты, расположенные под передней панелью.



«Кама» сообщает о 13 собранных экземплярах шасси с силовыми установками, аккумуляторами и ездовой электроникой. В ходе тестов испытатели будут собирать информацию о работе приводов и водительских ассистентов, систем торможения и регулировки температуры батарей, а также рулевого управления.



Испытания продлятся до середины 2024 года. После этого «Кама» начнёт осваивать производственные процессы, а к массовой сборке электрокаров планируется приступить в 2025 году. Выпускать их будут на мощностях завода «Москвич», при этом стартап рассчитывает в перспективе продавать до 100 тысяч машин в год.



Сейчас «Атом» — это 4-метровый заднеприводный хэтчбек с 204-сильным мотором, оригинальными дизайном и архитектурой интерьера. Без подзарядки он должен проехать до 500 километров, расчётная максимальная скорость 170 км/ч. В будущем к одномоторному «Атому» должны присоединиться полноприводная модификация и несколько вариантов для различного коммерческого использования. Приём предзаказов на базовую версию уже открыт.