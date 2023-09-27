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Сообщество Автомир 11799 постов • 838 подписчиков подписаться
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Опубликовано фото платформы российского электрокара АТОМ

Опубликовано фото платформы российского электрокара АТОМ

Автор:
27 сентября 2023 15:27
Сообщество : Автомир
Метки: АТОМ   Автовсячина   Кама   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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Стартап Кама опубликовал в своём в телеграм-канале первое изображение функциональной платформы электромобиля Атом. Утверждается, что это готовое решение для серийной версии. Стартап приступает к тестированию платформы.
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Метки: АТОМ   Автовсячина   Кама   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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4  комментария
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−7
Олег Назаров 8 минут назад
А дальше как всегда. Ничего.
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4k
Vlad 10 минут назад
Опять аналоговнет?
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1k
Андрей Кузнецов Час назад
Дайте две ! ))), ничё так "джак" разукрасили.
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