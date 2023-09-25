Aurus Komendant признали самым красивым внедорожником в России

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В России объявили лауреатов премии «Лучший промышленный дизайн России». Премия организована правительством Москвы совместно с Минпромторгом и Министерством культуры.
Aurus Komendant был заявлен в категории «Транспортное средство» и был признан самым красивым внедорожником в России в номинации «Дизайн-продукт». В номинации «Народный выбор» победил автомобиль «Газель e-City».
Участвовавший в конкурсе полноприводный Aurus Komendant имеет битурбированный двигатель V8 объемом 4,4 литра, который работает с 62-сильным электродвигателем и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Стоимость автомобиля — около 34 млн рублей.
Участвовавший в конкурсе полноприводный Aurus Komendant имеет битурбированный двигатель V8 объемом 4,4 литра, который работает с 62-сильным электродвигателем и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Стоимость автомобиля — около 34 млн рублей.
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Короче к светлому кожаному салону напрашивается другой цвет, хотя бы темный рояльный лак.
Красотища!
Или в какой конкретно номинации он выступал?
""" Стоимость автомобиля около 34 млн рублей"""
- Ой молодцы какие! Всё для народа ведь делают! Машина бюджетом с Омск.
:)) А было бы неплохо, если бы машинки попроще выпускать начали.
А вот Aurus Svarschik или Aurus VoditelSamosvala - это уже почти люксовые модели.