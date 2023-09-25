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Aurus Komendant признали самым красивым внедорожником в России

Aurus Komendant признали самым красивым внедорожником в России

Автор:
25 сентября 2023 13:38
Сообщество : Автомир
Метки: Aurus   Автовсячина   Россия   авто   автомир   автомобили   комендант   машина   
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В России объявили лауреатов премии «Лучший промышленный дизайн России». Премия организована правительством Москвы совместно с Минпромторгом и Министерством культуры.

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Метки: Aurus   Автовсячина   Россия   авто   автомир   автомобили   комендант   машина   
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30  комментариев
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Да, вот такой возьму. Однозначно! Как только следующая пенсия придёт - беру.
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7k
perekrestok 6 минут назад
С точки зрения дизайна может быть и победитель. Хорошо бы и указали степень локализации. Ну и доступности для народа. В число народа не включать чиновников, бордюроукладчиков, асфальтоукладчиков и владельцев фирм микрозаймов.
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4k
Serj81 18 минут назад
Да уже не комильфо вставлять плашки под или из дерева. По крайней мере на фото выглядит бесвкусно. Ну это для поклонников золотых унитазов и других канделябр

Короче к светлому кожаному салону напрашивается другой цвет, хотя бы темный рояльный лак.
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30k
Юрьевич 20 минут назад
"Стоимость автомобиля около 34 млн рублей."
Красотища!
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2k
АнтонПарамонов Полчаса назад
Случай, когда словосочетание "отечественный автомобиль" не является ругательством!
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10k
Seledochnik Полчаса назад
Самый красивый в России? А были конкуренты из Российских?
Или в какой конкретно номинации он выступал?
""" Стоимость автомобиля около 34 млн рублей"""
- Ой молодцы какие! Всё для народа ведь делают! Машина бюджетом с Омск.
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49k
Элек Мек 39 минут назад
А как узнаёшь цену то она становится ещё прекраснее.
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760
Куруш 58 минут назад
Нереально сложно было сделать выбор между Aurus Komendant и Aurus Komendant.
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1k
Николай 58 минут назад
Я видел на улице. Что то не то с фарами у него. Не могу обьяснить.
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44k
Игорь 58 минут назад
Ну и что в нём внедорожного?
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30k
Aqueronte Час назад
А почему цена как у заграничных аналогов? Собственное производство должно быть дешевле? Или безоткатное производство это не про нас?
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24k
Евгений Час назад
«Лучший промышленный дизайн России»... за 34 миллиона... для среднестатистического россиянина. Половине из нас кредит надо брать, чтобы Гранту купить, порой даже не новую. А тут всего каких-то 34 ляма...
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4k
Ухалус Посовиномус 2 часа назад
Смотрится действительно неплохо. Особенно на фоне китайских машин, узкоглазых ,как их конструкторы..
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6k
Кирилл 2 часа назад
А будет что-то по-проще, по-доступнее для простых смертных... типа Aurus Manager или Aurus Engineer
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562
Человек Разумный 2 часа назад
Куда идти брать на него ипотеку ? :)))
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