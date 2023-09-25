Aurus Komendant признали самым красивым внедорожником в России

Aurus Komendant был заявлен в категории «Транспортное средство» и был признан самым красивым внедорожником в России в номинации «Дизайн-продукт». В номинации «Народный выбор» победил автомобиль «Газель e-City».



Участвовавший в конкурсе полноприводный Aurus Komendant имеет битурбированный двигатель V8 объемом 4,4 литра, который работает с 62-сильным электродвигателем и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Стоимость автомобиля — около 34 млн рублей.