Немецкие студенты построили самый дальнобойный электромобиль с запасом хода 2500 км

Заезд проходил в одном из пустующих ангаров Мюнхенского аэропорта, чтобы рекорд не сорвался из-за погодных условий. Члены команды (пилоты, механики) и наблюдатели ночевали здесь же на раскладушках, пока Muc022 неспешно наворачивал круги по ангару. Батарея выбиралась исходя из оптимального баланса между ёмкостью и массой — электромобиль без водителя весит всего 170 кг. Средний расход энергии за время пробега составил 0,6 кВт·ч на 100 км, тогда как лучшие серийные электромобили тратят около 13 кВт·ч на 100 км.