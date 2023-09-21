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Немецкие студенты построили самый дальнобойный электромобиль с запасом хода 2500 км

Немецкие студенты построили самый дальнобойный электромобиль с запасом хода 2500 км

Автор:
21 сентября 2023 16:20
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Германия   авто   автомир   автомобили   машина   рекорд мира   эксперимент   электромобиль   
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Студенты из Мюнхенского технического университета установили мировой рекорд, построив самый дальнобойный электромобиль. Автомобиль под названием muc022 с батареей всего на 15,5 киловатт-часа смог преодолеть на одном заряде 2575,8 километра, не используя дополнительных источников энергии вроде солнечных панелей.

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Метки: Автовсячина   Германия   авто   автомир   автомобили   машина   рекорд мира   эксперимент   электромобиль   
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9  комментариев
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260
iskra 2 часа назад
Рекорд ради рекорда. Вроде и так понятно, что если собрать максимально легкую конструкцию, способную только неспешно возить максимально легкого человека в закрытом ангаре,то потребление энергии у неё будет меньше, чем у серийного автомобиля,который рассчитан на семью,имеет все необходимые системы безопасности,а также оборудован необходимым для комфортной поездки оборудованием вроде кондиционера,медиацентра и т.д..
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7k
Marlboro Полчаса назад
А еще интересный факт. На одной фотке на капоте красуется лого Ауди. А на другой лого уже нет. Это как? На пол пути меняют спонсоров?
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7k
Marlboro 37 минут назад
Автомобиль? Это какой-то контейнер на 1 тело. А если забацать гроб с моторчиком и колесами, у него аэродинамика еще лучше будет. Положить туда карлика на 40 кг, ваще будет рекорд Гиннесса. Автомобиль это как минимум на 4 персоны и мешок картошки.
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105
Александра С Marlboro 6 минут назад
Идеальный гроб для цыганских баронов. Любят они себя хоронить с понтами.
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2k
Виталий 40 минут назад
Это не автомобиль, а какой-то трицикл. Теперь пусть строят нормальный авто.
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105
Александра С Виталий 6 минут назад
Уже построили. Тесла называется.
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1k
Андрей Кузнецов Час назад
В ангаре- это хорошо. Кёрлинг- рулит !, а америкосы были просто ленивые,
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81k
Доктор Джонс 2 часа назад
И что? Облегчили до невозможности, и на этом можно будет ездить по дорогам общего назначения?
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