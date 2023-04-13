Бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге готовится к сборке электромобилей e-Neva

Начало производства запланировано на 2026 год. Также на заводе будут выпускать автомобили других партнеров. До начала производства электромобилей есть варианты начать сборку автомобилей других производителей, чтобы «раскачать само производство», — добавил чиновник.



Петербургский завод Toyota перешёл под контроль подведомственного Минпромторгу ФГУП НАМИ в конце марта. Подробности сделки неизвестны, но министерство сообщило, что соглашение между государством и автоконцерном «подразумевает полную передачу прав собственности на здание завода, оборудование и землю».



Разработанный Обуховским заводом, входящим в концерн «Алмаз-Антей», прототип электромобиля E-Neva министру показывали ещё в июле 2022 года. Он пообещал найти индустриального партнёра для производства электрокроссовера «в ближайшие месяцы». Также экспериментальный образец машины был показан Владимиру Путину в ходе его январского визита на Обуховский завод.



Toyota в сентябре 2022 года сообщила о прекращении производства на заводе в Санкт-Петербурге, где выпускались автомобили RAV-4 и Camry. Компания обещала сохранить в России послепродажное обслуживание машин Toyota и Lexus, а также поддержку дилерской сети. Тогда компания оценивала расходы, связанные с прекращением производства в России в $650 млн.



Пока бывший завод японского автоконцерна в Петербурге простаивает. В декабре сообщалось о проведении консервации на предприятии. Также поступала информация о проведении внеплановой проверки «соблюдения требований налогового, трудового законодательства, законодательства об импортозамещении, акционерных обществах, техническом регулировании, промышленной безопасности». В проверке были задействованы прокуратура, Ростехнадзор, налоговая и трудовая инспекции, а также ФГУП НАМИ при поддержке силовых структур. Тогда НАМИ не рассматривал покупку завода.



НАМИ консолидировал активы автомобильной промышленности после ухода с местного рынка иностранных автопроизводителей. Институт получил от Renault 67,7 % акций «АвтоВАЗа» и активы петербургского завода Nissan, который находится в прямом владении «АвтоВАЗа». НАМИ также принадлежат 63,5 % в проекте производства представительских автомобилей Aurus.