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Бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге готовится к сборке электромобилей e-Neva

Бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге готовится к сборке электромобилей e-Neva

Автор:
13 апреля 2023 12:23
Сообщество : Автомир
Метки: Toyota   Автовсячина   Россия   авто   автомир   автомобили   завод   машина   электромобиль   
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Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что в скором времени концерн «Алмаз-Антей» начнет производство электромобилей e-Neva. Производство стартует на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге.

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Метки: Toyota   Автовсячина   Россия   авто   автомир   автомобили   завод   машина   электромобиль   
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2  комментария
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Карл 45 минут назад
Ну и дай-то бог! Дело хорошее и нужное. Главное - без извечных нытья и соплей всяких комментирующих сию новость неудачников и кретинов.
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Топпер Харли Минуту назад
А у нее будет разъем для ептафона?
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Добрый Бабайка

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