FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11788 постов • 838 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
2500-сильный гиперкар родом из Словении

2500-сильный гиперкар родом из Словении

Автор:
26 сентября 2023 13:46
Сообщество : Автомир
Метки: Tushek   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   словения   
849
6
Словенская компания Tushek начала рассекречивать свою вторую модель - гиперкар Aeon, который присоединится к купе TS900 Apex. Новинка выйдет на рынок с двумя вариантами силовых установок, гибридной и полностью электрической, при этом самая мощная из них обеспечит 2500 лошадиных сил.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Tushek   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   словения   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
56k
dima423 58 минут назад
Самое главное то не написали...разгон до 100 скока?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Suvar_ 55 минут назад
страна с 2х миллионным населением, как они так могут?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
305
Knives22 Suvar_ 43 секунды назад
Как они могут что? Склеить карбоновый кузов, форсировать 4 литровые v8 до 2000 л.с., ставить электромоторы которые можно на алиекспресс заказать. Что именно вас удивляет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

14325



Другие посты автора
Популярное в сообществах
13 загадочных объектов, которые заставили нас задуматься: «Что же это такое?"
13 загадочных объектов, которые заставили нас задуматься: «Что же это такое?"
Жадность в радость
Жадность в радость
Набирающие популярность в сообществах
Поездка в Дагестан. Дербент, цитадель Нарын-Кала
Поездка в Дагестан. Дербент, цитадель Нарын-Кала
10 малоизвестных фактов о психологии
10 малоизвестных фактов о психологии
В Японии изобрели средство, выращивающее зубы у людей
В Японии изобрели средство, выращивающее зубы у людей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень жизненно

Лучшие демотиваторы
Люк Бессон

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#ДТП#позитив#интересное#люди#США#Разное#истории#девушки
#машина#животные#аварии#Прикол#забавно#Автовсячина#шоу бизнес#в мире#природа#кино
#автомобили#Юмор#авто аварии#история#факты#интересно#улыбнуло#полиция#Россия#милота
В Японии изобрели средство, выращивающее зубы у людей В Японии изобрели средство, выращивающее зубы у людей Дорожные камеры начали штрафовать за непристёгнутых пассажиров Дорожные камеры начали штрафовать за непристёгнутых пассажиров Немецкие студенты построили самый дальнобойный электромобиль с запасом хода 2500 км Немецкие студенты построили самый дальнобойный электромобиль с запасом хода 2500 км Aurus Komendant признали самым красивым внедорожником в России Aurus Komendant признали самым красивым внедорожником в России В Бельгии распродают коллекцию советских машин В Бельгии распродают коллекцию советских машин Мусор на дороге стал причиной возгорания Tesla Model 3 Мусор на дороге стал причиной возгорания Tesla Model 3

На что жалуетесь?

Вернуться