2500-сильный гиперкар родом из Словении

849
6
Словенская компания Tushek начала рассекречивать свою вторую модель - гиперкар Aeon, который присоединится к купе TS900 Apex. Новинка выйдет на рынок с двумя вариантами силовых установок, гибридной и полностью электрической, при этом самая мощная из них обеспечит 2500 лошадиных сил.
Гибридная силовая установка Tushek Aeon будет основана на восьмицилиндровом двигателе. В сочетании с электромотором она сможет развивать до 1930 л.с., при этом вес Aeon не превысит полутора тонн.
Соотношение мощности к весу у электрической модификации гиперкара будет ещё выше — 1,7 л.с. на килограмм массы. Такой Aeon получит электромоторы на 2500 сил и будет весить примерно на 100 килограммов тяжелее гибридного.
Прочие характеристики Tushek обещает обнародовать позже. При этом уже заявлено, что Aeon получит неограниченные возможности персонализации — по словам представителей марки, они гарантируют, что на свете не будет двух одинаковых гиперкаров.
Соотношение мощности к весу у электрической модификации гиперкара будет ещё выше — 1,7 л.с. на килограмм массы. Такой Aeon получит электромоторы на 2500 сил и будет весить примерно на 100 килограммов тяжелее гибридного.
Прочие характеристики Tushek обещает обнародовать позже. При этом уже заявлено, что Aeon получит неограниченные возможности персонализации — по словам представителей марки, они гарантируют, что на свете не будет двух одинаковых гиперкаров.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Aurus Komendant признали самым красивым внедорожником в России
- Дорожные камеры начали штрафовать за непристёгнутых пассажиров
- Мусор на дороге стал причиной возгорания Tesla Model 3
- В Бельгии распродают коллекцию советских машин
- Конкурент Lada Vesta NG в лице Toyota появился в продаже в России
Метки: Tushek Автовсячина авто автомир автомобили машина словения
Новости партнёров
реклама