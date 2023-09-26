2500-сильный гиперкар родом из Словении

Гибридная силовая установка Tushek Aeon будет основана на восьмицилиндровом двигателе. В сочетании с электромотором она сможет развивать до 1930 л.с., при этом вес Aeon не превысит полутора тонн.



Соотношение мощности к весу у электрической модификации гиперкара будет ещё выше — 1,7 л.с. на килограмм массы. Такой Aeon получит электромоторы на 2500 сил и будет весить примерно на 100 килограммов тяжелее гибридного.



Прочие характеристики Tushek обещает обнародовать позже. При этом уже заявлено, что Aeon получит неограниченные возможности персонализации — по словам представителей марки, они гарантируют, что на свете не будет двух одинаковых гиперкаров.