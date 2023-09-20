Итальянцы продемонстрировали инновационную технологию общения между транспортными средствами

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Компании Ducati и Lamborghini разработали технологию под названием Connected Rider and Driver, которая, как утверждается, должна помочь водителям и пассажирам избежать аварий.
Усовершенствованные системы помощи водителю (ADAS) со временем стали более распространены в автомобилях, но найти лучший способ интеграции таких систем и учета мотоциклов — это загадка, которую Ducati и более крупная компания CMC хотят решить.
Для предотвращения столкновений между автомобилями и мотоциклами ключевое значение имеет быстрое реагирование. В этом видео Ducati Multistrada и Lamborghini Urus демонстрируют систему связи, включающую три важные функции: ассистент движения на перекрестке, ассистент поворота налево и предупреждение о запрете обгона.
Для предотвращения столкновений между автомобилями и мотоциклами ключевое значение имеет быстрое реагирование. В этом видео Ducati Multistrada и Lamborghini Urus демонстрируют систему связи, включающую три важные функции: ассистент движения на перекрестке, ассистент поворота налево и предупреждение о запрете обгона.
Чтобы продемонстрировать систему помощи при движении на перекрестке, в сценарии предполагалось, что Multistrada приближается к перекрестку, где обзор не был полностью очевиден с других точек зрения вокруг перекрестка. Обычно, если велосипед скрыт из виду препятствиями (деревьями, другими транспортными средствами, зданиями или просто плохим муниципальным планированием), другие транспортные средства могут его просто не видеть.
В зависимости от того, насколько осторожным или неосторожным является движение других транспортных средств, риск аварии в такой ситуации возрастает. Однако, если как на велосипеде, так и в автомобиле включена электронная вспомогательная функция, такая как система помощи при движении на перекрестке, на приборной панели автомобиля отображается предупреждение, сообщающее им, что перекресток не свободен. Если водитель увидит предупреждение, он теоретически будет более осторожно выезжать на перекресток или, возможно, даже дождется, пока велосипед благополучно проедет.
В зависимости от того, насколько осторожным или неосторожным является движение других транспортных средств, риск аварии в такой ситуации возрастает. Однако, если как на велосипеде, так и в автомобиле включена электронная вспомогательная функция, такая как система помощи при движении на перекрестке, на приборной панели автомобиля отображается предупреждение, сообщающее им, что перекресток не свободен. Если водитель увидит предупреждение, он теоретически будет более осторожно выезжать на перекресток или, возможно, даже дождется, пока велосипед благополучно проедет.
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