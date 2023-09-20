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Итальянцы продемонстрировали инновационную технологию общения между транспортными средствами

Итальянцы продемонстрировали инновационную технологию общения между транспортными средствами

Автор:
20 сентября 2023 15:13
Сообщество : Автомир
Метки: Ducati   Lamborghini   Автовсячина   Италия   авто   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   
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Компании Ducati и Lamborghini разработали технологию под названием Connected Rider and Driver, которая, как утверждается, должна помочь водителям и пассажирам избежать аварий.

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Метки: Ducati   Lamborghini   Автовсячина   Италия   авто   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   
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3  комментария
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Едондер пуп 45 минут назад
Ну, велосипед - так велосипед
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10k
Борис Карабанов 39 минут назад
Ничего страшного - придумаем как отключить. Заглушки вместо ремней безопасности придумали и с этим справимся.
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251
А П 41 минуту назад
Ламборгини не будут сталкиваться с Дукати. Ну хоть у кого то будет все хорошо...
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