Lamborghini построит на берегу моря 53 виллы с гаражами для суперкаров

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Компания Lamborghini объявила о строительстве рядом с испанским городком Бенаавис собственного жилого комплекса. Проект под названием Tierra Viva, реализуемый совместно со специалистами по элитной недвижимости Dar Global, включит 53 виллы. Их дизайн будет вдохновлён суперкарами итальянской марки.
Автопроизводитель опубликовал компьютерные визуализации трёх дизайн-проектов. Виллы будут называться Diamante, Zafiro и Esmeralda. К каждому дому прилагаются бассейн на крыше, несколько террас, большой сад и гараж. Все жильцы смогут любоваться панорамным видом на Средиземное море.
Tierra Viva расположится в 10 минутах езды от курортной Марбельи. Также неподалёку находится пристань для яхт. Сроки реализации проекта пока не уточняются.
Tierra Viva расположится в 10 минутах езды от курортной Марбельи. Также неподалёку находится пристань для яхт. Сроки реализации проекта пока не уточняются.
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Метки: Lamborghini Автовсячина Испания Италия авто автомир автомобили гараж гиперкар дача коттедж машина море суперкар
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