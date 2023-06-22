Lamborghini построит на берегу моря 53 виллы с гаражами для суперкаров

Автопроизводитель опубликовал компьютерные визуализации трёх дизайн-проектов. Виллы будут называться Diamante, Zafiro и Esmeralda. К каждому дому прилагаются бассейн на крыше, несколько террас, большой сад и гараж. Все жильцы смогут любоваться панорамным видом на Средиземное море.



Tierra Viva расположится в 10 минутах езды от курортной Марбельи. Также неподалёку находится пристань для яхт. Сроки реализации проекта пока не уточняются.