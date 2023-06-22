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Lamborghini построит на берегу моря 53 виллы с гаражами для суперкаров

Lamborghini построит на берегу моря 53 виллы с гаражами для суперкаров

Автор:
22 июня 2023 14:42
Сообщество : Автомир
Метки: Lamborghini   Автовсячина   Испания   Италия   авто   автомир   автомобили   гараж   гиперкар   дача   коттедж   машина   море   суперкар   
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Компания Lamborghini объявила о строительстве рядом с испанским городком Бенаавис собственного жилого комплекса. Проект под названием Tierra Viva, реализуемый совместно со специалистами по элитной недвижимости Dar Global, включит 53 виллы. Их дизайн будет вдохновлён суперкарами итальянской марки.
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Метки: Lamborghini   Автовсячина   Испания   Италия   авто   автомир   автомобили   гараж   гиперкар   дача   коттедж   машина   море   суперкар   
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1  комментарий
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Голодранец! 8 минут назад
Похоже, что авторы этой идеи не консультировались с психологами. Владельцы Lamborghini скорее всего покупали свои машины для того, что-бы отличатся от других владельцев, а не жить в маленьком городке таким же, как и все остальные на этой улице.
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