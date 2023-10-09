Первый мотоцикл с гибридной силовой установкой

В основе силовой установки бензин-электрического «Ниндзя» лежит 451-кубовый 2-цилиндровый рядник, в который встроен небольшой, 12-сильный электромотор. Суммарная отдача составляет 58.3 силы, но её можно временно повысить до 68.5 силы при помощи функции e-Boost. Запас энергии хранится в компактной 48-вольтовой батарее, спрятанной под сиденьем.



О КПП подробностей в компании пока не предоставили, но отметили несколько важных особенностей, связанных с ней. Во-первых, щёлкать передачи она способна как в ручном, так и в автоматическом режиме, а во-вторых, у мотоцикла нет рычага сцепления и лапки КПП. То есть Ninja 7 HEV имеет схему, схожую с DCT у Honda Africa Twin, к примеру, где передачи выбираются кнопками на левом пульте. Дополнительно заявлено наличие заднего хода, реализованного с помощью электродвигателя.



Ninja 7 HEV получит несколько режимов движения от полностью электрического до производительного Sport Hybrid, в котором электроника мотоцикла будет по максимуму использовать электрическую надстройку для помощи ДВС. Динамические характеристики Kawasaki пока держит в тайне, но утверждает, что в плане производительности «семёрка» получилась близка к привычным 700-кубовым мотоциклам, а вот при старте с места может потягаться и с 1000-кубовыми.



Все характеристики Ninja 7 HEV, а также цены будут раскрыты ближе к началу продаж модели, запланированному на январь 2024 года. Пока новинка заявлена только на рынки Евросоюза и Великобритании.