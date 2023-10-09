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Первый мотоцикл с гибридной силовой установкой

Первый мотоцикл с гибридной силовой установкой

Автор:
09 октября 2023 16:20
Сообщество : Автомир
Метки: Kawasaki   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   гибрид   машина   мотоцикл   
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На выставке EICMA в 2022 году Kawasaki впервые показала публике концепт гибридного мотоцикла, а в октябре 2023 года он получил серийное воплощение. Как утверждают представители японской компании, Ninja 7 HEV - первый товарный двухколёсный гибрид.

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Метки: Kawasaki   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   гибрид   машина   мотоцикл   
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