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Старый Pontiac Fiero превратили в копию Lamborghini Diablo и выставили на продажу за 30 000 $

Старый Pontiac Fiero превратили в копию Lamborghini Diablo и выставили на продажу за 30 000 $

Автор:
26 сентября 2023 15:34
Сообщество : Автомир
Метки: Lamborghini   Pontiac   Автовсячина   США   авто   автомир   автомобили   машина   реплика   тюнинг   
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На портале National Auto Brokers появилось объявление о продаже любопытной реплики суперкара Lamborghini Diablo, которую собрали на базе раритетного Pontiac Fiero 1987 года выпуска.
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Метки: Lamborghini   Pontiac   Автовсячина   США   авто   автомир   автомобили   машина   реплика   тюнинг   
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1  комментарий
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48
Орёл Полчаса назад
за 30 000!!! у нас сейчас даже китайское гауно за такие деньги не купишь...
а, вот вам на всякий случай как Pontiac Fiero выглядит...
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