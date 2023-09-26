Старый Pontiac Fiero превратили в копию Lamborghini Diablo и выставили на продажу за 30 000 $

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На портале National Auto Brokers появилось объявление о продаже любопытной реплики суперкара Lamborghini Diablo, которую собрали на базе раритетного Pontiac Fiero 1987 года выпуска.
Pontiac Fiero нередко используется американскими самодельщиками для создания реплик знаменитых суперкаров, так как отличается среднемоторной компоновкой. Но именно в этом экземпляре ещё и увеличили колёсную базу. Полностью заменены все кузовные панели, оптика и колёсные диски, а в заднем свесе удалось организовать дополнительный небольшой багажник. Крыши Pontiac лишился полностью.
Создатель реплики зашёл чуть дальше, чем большинство авторов подобных проектов, так как модернизировал ещё и интерьер. У культового суперкара подсмотрена форма передней панели, установлены новые приборы и переделан трансмиссионный тоннель.
В движение Diablo приводится 5.7-литровым атмосферным V8, мощность которого не уточняется. Двигатель работает с 4-ступенчатой механической коробкой. В подвеске реплики применены амортизаторы Koni.
Продавец отмечает, что автомобиль находится не в лучшем состоянии. Например, из приборов работает только спидометр, а фары и стояночный тормоз не функционируют. Тем не менее, судя по объявлению, покупатель на необычный родстер всё же нашёлся.
Создатель реплики зашёл чуть дальше, чем большинство авторов подобных проектов, так как модернизировал ещё и интерьер. У культового суперкара подсмотрена форма передней панели, установлены новые приборы и переделан трансмиссионный тоннель.
В движение Diablo приводится 5.7-литровым атмосферным V8, мощность которого не уточняется. Двигатель работает с 4-ступенчатой механической коробкой. В подвеске реплики применены амортизаторы Koni.
Продавец отмечает, что автомобиль находится не в лучшем состоянии. Например, из приборов работает только спидометр, а фары и стояночный тормоз не функционируют. Тем не менее, судя по объявлению, покупатель на необычный родстер всё же нашёлся.
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а, вот вам на всякий случай как Pontiac Fiero выглядит...