Старый Pontiac Fiero превратили в копию Lamborghini Diablo и выставили на продажу за 30 000 $

Pontiac Fiero нередко используется американскими самодельщиками для создания реплик знаменитых суперкаров, так как отличается среднемоторной компоновкой. Но именно в этом экземпляре ещё и увеличили колёсную базу. Полностью заменены все кузовные панели, оптика и колёсные диски, а в заднем свесе удалось организовать дополнительный небольшой багажник. Крыши Pontiac лишился полностью.



Создатель реплики зашёл чуть дальше, чем большинство авторов подобных проектов, так как модернизировал ещё и интерьер. У культового суперкара подсмотрена форма передней панели, установлены новые приборы и переделан трансмиссионный тоннель.



В движение Diablo приводится 5.7-литровым атмосферным V8, мощность которого не уточняется. Двигатель работает с 4-ступенчатой механической коробкой. В подвеске реплики применены амортизаторы Koni.



Продавец отмечает, что автомобиль находится не в лучшем состоянии. Например, из приборов работает только спидометр, а фары и стояночный тормоз не функционируют. Тем не менее, судя по объявлению, покупатель на необычный родстер всё же нашёлся.