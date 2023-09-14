Классическое ДТП с обгоняющим и поворачивающим

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Водитель автомобиля Форд обгонял поток машин через сплошную и столкнулся с поворачивающей налево Нивой. Момент столкновения запечатлел видеорегистратор очевидца.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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