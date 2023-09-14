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Классическое ДТП с обгоняющим и поворачивающим

Классическое ДТП с обгоняющим и поворачивающим

Автор:
14 сентября 2023 08:49
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Водитель автомобиля Форд обгонял поток машин через сплошную и столкнулся с поворачивающей налево Нивой. Момент столкновения запечатлел видеорегистратор очевидца.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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8  комментариев
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14k
Jearom Час назад
очередной поспехун. за 300 метров видно, что грузовик поворачивает, а за ним и нива пошла - насколько надо быть тупым, чтобы если не вернуться в полосу, то хоть бы притормозить?
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7k
Андрей 15 минут назад (изменен)
ну вот куда они с полным салоном людей так торопятся?
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6k
VL 16 минут назад
и на бабло придурок попал, и на лишение нарулил ...
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8k
Tamdima Полчаса назад
Автор всё оценил и вернулся в свою полосу.
1. Красный даже не сообразил, что перед ним вернулись и тоже надо бы вернуться!
2. Водитель Нивы, видимо, увидел в зеркало дебила и не стал выруливать на поворот, давая левую обочину красному. Но дбб въехал ему в жопу.
3. Красный очень спешил отвезти тёщу обратно в деревню. Бабка аж первая выскочила из машины!
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6k
heta 38 минут назад
Ну йопанамама, ну там же знак, который хорошо видно... Ну как так?!
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