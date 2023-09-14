Эстония и Литва закрыли въезд для автомобилей с российскими номерами

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Запрет на въезд в Эстонию на автомобиле, зарегистрированном в России, будет применяться вне зависимости от гражданства или статуса владельца или водителя автомобиля. При этом выезжать из Эстонии через внешнюю границу или пересекать внутренние границы ЕС не запрещается.Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс отметил, что после консультаций с властями других прибалтийских государств в Эстонии стороны пришли к выводу о большей эффективности санкций в том случае, если они будут вводиться совместно. О возможной конфискации транспортных средств, как ранее заявляла таможня Литвы, эстонские власти не сообщают.Решение эстонских МИД и МВД принято на фоне опубликованных в воскресенье разъяснений Еврокомиссии по поводу ограничений на въезд в страны ЕС на автомобилях с российскими номерами. Сейчас такой въезд приравнивается к попытке незаконного импорта, нарушающего санкции, и, следовательно, страны могут как запрещать пересечение границы на автомобиле, так и изымать машины в случае пересечения. Еврокомиссия также уточнила, что цель въезда на территорию Евросоюза не имеет значения: автомобиль оказывается под угрозой, даже если на нём просто временно путешествуют туристы.Рекомендации Еврокомиссии не являются юридически обязательными для стран Евросоюза: власти каждого государства принимают решение независимо. В отличие от прибалтийских стран, Финляндия накануне заявила, что присоединяться к новым запретам пока не планирует.Таможня Литвы оставила за собой право изымать при пересечении границы любые автомобили с российской регистрацией вне зависимости от того, кому они принадлежат — россиянам или гражданам стран ЕС. Как заявила замминистра иностранных дел страны Йовита Нялюпшене, в настоящее время граждане России могут пересекать границу Литвы только пешком или на автобусе.Исключение сделано только для автомобилей, следующих транзитом в Калининград. Однако это нужно будет подтвердить соответствующими документами — в частности, транзитной визой.