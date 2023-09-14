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Эстония и Литва закрыли въезд для автомобилей с российскими номерами

Эстония и Литва закрыли въезд для автомобилей с российскими номерами

Автор:
14 сентября 2023 14:04
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Литва   Финляндия   Эстония   авто   автомир   автомобили   граница   машина   правила   санкции   
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О поддержке недавних рекомендаций Еврокомиссии объявили власти Эстонии. Как заявили министры внутренних и иностранных дел страны, пересекать сухопутную границу на автомобиле с российскими регистрационными знаками запрещено с сегодняшнего дня. При этом ограничений на выезд из Эстонии для таких машин вводить не планируется.

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Метки: Автовсячина   Литва   Финляндия   Эстония   авто   автомир   автомобили   граница   машина   правила   санкции   
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3  комментария
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Дашка Комиссарова Полчаса назад
Пойдут наперекор своему заморскому хозяину- заберёт он чупачупс и сосать лабycaм будет нечего
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5k
Горожанин 3 минуты назад
Тоталитарный Запад строит железный занавес. Отлично. Символично. Геополитический конкурент России в полной безысходности. Пускай и дальше так напрягается пока не надорвётся.
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117k
parallax 22 минуты назад
Вашингтонские дворняжки.
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Добрый Бабайка

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