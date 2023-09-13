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В России на заправках начало пропадать топливо

В России на заправках начало пропадать топливо

Автор:
13 сентября 2023 12:38
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
2276
1
В некоторых регионах России на заправках образовался дефицит бензина и дизельного топлива. Нехватку особо остро ощущается в Липецкой и Тульской областях, в республиках Чувашия, Татарстан и Марий Эл.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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19  комментариев
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249
Александр Шевченко 37 минут назад
Закон рынка, лучше продавать там где - 1,7-2,5 € за литр, чем там где 0,5-0,6 € (тут самый неликвид). Топливный демфер сняли, народ заплатит за убытки и ошибки ...

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1k
rustemmedved Минуту назад
Метод гречки. Без паники только.
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58k
Олег Минуту назад
При Сталине такого не было.... я подпишусь под законом, обязывающим расстреливать тех, кто организовал такой дефицит. И все сахарные, гречневые, солевые дефициты закончатся навсегда
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142
Михаил 2 минуты назад
Цены на горючку конечно в край охренели... такой трэшак наши правители могли только специально допустить... Заправлять авто то хрен с ним, а вот то что щас цены на все улетят и от этого никуда не денешься - факт... будет уже не смешно...
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13k
кот базилий 3 минуты назад
Это когда появится по 80 руб , то рады были и "повышение" не заметили.
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29k
Юрьевич 7 минут назад
"Федеральная антимонопольная служба проверит поставщиков топлива на факты возможной недобросовестной конкуренции и нарушений антимонопольного законодательства. Виновных привлекут к ответственности."

Если это действительно так, то во время уборочной - это называется диверсией и статья должна быть соответственная.
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7k
Николай 8 минут назад
Да ладно, пусть фас еще управления потребительского рынка разбудит, не один бенз подорожал...
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14k
Antique computer 9 минут назад
Минус за кликбейт в заголовке.
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14k
kotovski 22 минуты назад
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62k
doker 23 минуты назад
Ну, извините - танки Украины надо чем-то же заправлять, а хохлы платят твердой валютой, не рууупиями.
А у нас уборочная срывается...
Ну и х**й с ней! Быстрее славяне вымрут. Правда?
Геополитики, бл**ь...
На кого, сука, работают?
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7k
vasilykopkov Полчаса назад
По моему кто-то сеет панику.
Рост цен есть, дефицита нет...
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16
Maksim S 40 минут назад
Краснодарский край, Роснефть и лукойл 92 и 95 нет. Это Мостовской и Лабинский районы. В остальных местах незнаю.
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284
Catherine 47 минут назад
В Ярославской области несколько дней назад 95 стоил 60,50 руб. Подорожал на 20%
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15k
Дядюшка Ау Час назад
Каждую неделю я проезжаю через г. Суворов Тульской области. На выезде 3 АЗС Лукойл, Shall и еще какой-то дешман. Ни очередей, ни талонов. 95 по 56.70 (в Калуге 95 по 51.00 Роснефть)
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13k
Евгений Час назад
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249
Александр Шевченко Полчаса назад
Это вы ещё солярку по 80 невидели ...
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