В России на заправках начало пропадать топливо

Например, в Туле бензин и дизтопливо на АЗС начали выдавать по талонам, а в Чувашии, Татарстане и Марий Эл стоимость бензина выросла на 10-15 рублей.



Самая высокая стоимость дизельного топлива зафиксирована в Чувашии, где она доходит до 80 рублей за литр.



Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начинала проверку поставщиков бензина и дизтоплива в России. В ведомстве хотят разобраться, кто виновен в повышении цен на топливо. Напомним, что на прошлой неделе биржевые цены на дизельное топливо и бензин АИ-92 и АИ-95 установили новые рекорды.



Проверке подвергнутся оптовые и розничные компании, работающие с топливом. В ФАС предполагают, что имеют место злоупотребления в сфере реализации бензина и дизтоплива. Возможный сговор компаний при установлении цен в мелкооптовом сегменте мог привести к завышению тарифов на ГСМ.



Федеральная антимонопольная служба проверит поставщиков топлива на факты возможной недобросовестной конкуренции и нарушений антимонопольного законодательства. Виновных привлекут к ответственности.