В России на заправках начало пропадать топливо

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В некоторых регионах России на заправках образовался дефицит бензина и дизельного топлива. Нехватку особо остро ощущается в Липецкой и Тульской областях, в республиках Чувашия, Татарстан и Марий Эл.
Например, в Туле бензин и дизтопливо на АЗС начали выдавать по талонам, а в Чувашии, Татарстане и Марий Эл стоимость бензина выросла на 10-15 рублей.
Самая высокая стоимость дизельного топлива зафиксирована в Чувашии, где она доходит до 80 рублей за литр.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начинала проверку поставщиков бензина и дизтоплива в России. В ведомстве хотят разобраться, кто виновен в повышении цен на топливо. Напомним, что на прошлой неделе биржевые цены на дизельное топливо и бензин АИ-92 и АИ-95 установили новые рекорды.
Проверке подвергнутся оптовые и розничные компании, работающие с топливом. В ФАС предполагают, что имеют место злоупотребления в сфере реализации бензина и дизтоплива. Возможный сговор компаний при установлении цен в мелкооптовом сегменте мог привести к завышению тарифов на ГСМ.
Федеральная антимонопольная служба проверит поставщиков топлива на факты возможной недобросовестной конкуренции и нарушений антимонопольного законодательства. Виновных привлекут к ответственности.
Самая высокая стоимость дизельного топлива зафиксирована в Чувашии, где она доходит до 80 рублей за литр.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начинала проверку поставщиков бензина и дизтоплива в России. В ведомстве хотят разобраться, кто виновен в повышении цен на топливо. Напомним, что на прошлой неделе биржевые цены на дизельное топливо и бензин АИ-92 и АИ-95 установили новые рекорды.
Проверке подвергнутся оптовые и розничные компании, работающие с топливом. В ФАС предполагают, что имеют место злоупотребления в сфере реализации бензина и дизтоплива. Возможный сговор компаний при установлении цен в мелкооптовом сегменте мог привести к завышению тарифов на ГСМ.
Федеральная антимонопольная служба проверит поставщиков топлива на факты возможной недобросовестной конкуренции и нарушений антимонопольного законодательства. Виновных привлекут к ответственности.
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Метки: Автовсячина авто автомир автомобили машина
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Если это действительно так, то во время уборочной - это называется диверсией и статья должна быть соответственная.
А у нас уборочная срывается...
Ну и х**й с ней! Быстрее славяне вымрут. Правда?
Геополитики, бл**ь...
На кого, сука, работают?
Рост цен есть, дефицита нет...