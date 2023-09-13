Верховный Суд разрешил садиться за руль пьяным, но есть нюанс!

Суд лишил гражданина водительских прав на 2 года и оштрафовал на 30 тысяч рублей.



Лишенный прав водитель решил обжаловать решение судьи. Чтобы оправдать себя, ему пришлось дойти до Верховного суда, так как все его жалобы отклоняли нижестоящие суды.



Верховный суд рассмотрел жалобу гражданина и выяснил, что машина была припаркована, а двигатель заглушен. Понятые и инспектор ДПС не отрицали этот факт. Возможно, водитель приехал на автомобиле пьяным и припарковался на обочине, но доказательств этого в суде никто не предоставил.



Изучив все обстоятельства, Верховный суд пришел к выводу, что состава правонарушения в действиях водителя не было. Решения нижестоящих судов были отменены, а дело прекращено в связи с недоказанностью обстоятельств.