Верховный Суд разрешил садиться за руль пьяным, но есть нюанс!

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Инцидент произошел в подмосковном Чехове. Водитель распивал спиртное в автомобиле «Лада Веста», который стоял на обочине дороги. К нему подъехала патрульная машина ДПС. Инспектор, увидев за рулем нетрезвого водителя, пригласил понятых и составил на него протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП, после чего отправил мужчину на медосвидетельствование.
Суд лишил гражданина водительских прав на 2 года и оштрафовал на 30 тысяч рублей.
Лишенный прав водитель решил обжаловать решение судьи. Чтобы оправдать себя, ему пришлось дойти до Верховного суда, так как все его жалобы отклоняли нижестоящие суды.
Верховный суд рассмотрел жалобу гражданина и выяснил, что машина была припаркована, а двигатель заглушен. Понятые и инспектор ДПС не отрицали этот факт. Возможно, водитель приехал на автомобиле пьяным и припарковался на обочине, но доказательств этого в суде никто не предоставил.
Изучив все обстоятельства, Верховный суд пришел к выводу, что состава правонарушения в действиях водителя не было. Решения нижестоящих судов были отменены, а дело прекращено в связи с недоказанностью обстоятельств.
Лишенный прав водитель решил обжаловать решение судьи. Чтобы оправдать себя, ему пришлось дойти до Верховного суда, так как все его жалобы отклоняли нижестоящие суды.
Верховный суд рассмотрел жалобу гражданина и выяснил, что машина была припаркована, а двигатель заглушен. Понятые и инспектор ДПС не отрицали этот факт. Возможно, водитель приехал на автомобиле пьяным и припарковался на обочине, но доказательств этого в суде никто не предоставил.
Изучив все обстоятельства, Верховный суд пришел к выводу, что состава правонарушения в действиях водителя не было. Решения нижестоящих судов были отменены, а дело прекращено в связи с недоказанностью обстоятельств.
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За что его лишать прав?
Либо нужно сразу вводить правило, что пяным нельзя не только ездить за рулём, но и вообще близко к авто подходить ). Но тогда как быть с пьяными пассажирами таксистов?)
Проезжавший патруль оформил его. Не помогли ни свидетели, ни друзья, которые в один голос утверждали, что мужик за руль не садился. У судьи была одна формулировка - НОНД.
В том случае эксперт сделал вывод, что если ты выпил - к машине лучше вообще не подходить, от греха подальше.
Если вас остановят и у вас в машине открытая бутылка - административный арест и штраф. При этом не важно сколько у вас промилей в крови - никто даже проверять не будет.
Придёт в суд полицейский который вас остановил - даст показания и всё.
Один шанс - что в он в суд не придёт, например на дежурстве будет.
Тогда дело будет закрыто в вашу пользу. Поэтому амеры все штрафы в суде оспаривают....
Даже еще более внимательно и осторожней ..Все правила соблюдал и скоростной режим ! Мозг работал четко ...!
Но после этого ,жуткая усталость начиналась ..И ну ее нафиг
Главное, чтобы початый пузырь ссобой был!