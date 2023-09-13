FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11736 постов • 836 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Верховный Суд разрешил садиться за руль пьяным, но есть нюанс!

Верховный Суд разрешил садиться за руль пьяным, но есть нюанс!

Автор:
13 сентября 2023 16:02
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   верховный суд   машина   пьянь   
2400
1
Инцидент произошел в подмосковном Чехове. Водитель распивал спиртное в автомобиле «Лада Веста», который стоял на обочине дороги. К нему подъехала патрульная машина ДПС. Инспектор, увидев за рулем нетрезвого водителя, пригласил понятых и составил на него протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП, после чего отправил мужчину на медосвидетельствование.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   верховный суд   машина   пьянь   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
51  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
517
ruslan d Час назад
Вот такое никак нельзя допускать , хоть ты на заднем сиденье сиди , тачка твоя , ключи есть , виновен ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Мистер Фикс 5 минут назад
Помнится, давно обсуждали случай. У мужика дома что-то отмечали, и он поддатый спустился забрать из автомобиля какую-то вещь.
Проезжавший патруль оформил его. Не помогли ни свидетели, ни друзья, которые в один голос утверждали, что мужик за руль не садился. У судьи была одна формулировка - НОНД.
В том случае эксперт сделал вывод, что если ты выпил - к машине лучше вообще не подходить, от греха подальше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Артур Котовой 8 минут назад
А кто запрещает бухать за рулем? Можно, просто права отберут, но это твой выбор
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
Соломей 11 минут назад
Ну прям фильм "Особое мнение"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
koleos72 17 минут назад
А нужно выписывать отстранение от управления транспортым средством на 48 часов! С условием, что если будет остановлен в пьяном состоянии в течение пяти суток, лишать навсегда! Тогда борзых поубавится!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Сергей 21 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Просто Царь Полчаса назад
На Западе можешь в стельку находится в машине, но нельзя вставлять ключи или заводить машину.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Bill Полчаса назад
В Штатах проще: в автомобиле не должно быть открытых бутылок с алкоголем. Хотя тут тоже могут быть варианты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
492
МИХАН Полчаса назад
А я бывало любил бухим за рулем ,но аккуратно всегда ..
Даже еще более внимательно и осторожней ..Все правила соблюдал и скоростной режим ! Мозг работал четко ...!
Но после этого ,жуткая усталость начиналась ..И ну ее нафиг
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
koleos72 37 минут назад
Могли вообще [мат] и оформить сопротивление! Вообще бы закрыли на строгий! Повезло...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Oleg 37 минут назад
Мне интересно, а куда вообще у нас делась судебная система? почему суды ТРЁХ, лять, инстанций не смогли решить этот вопрос? Только верховный суд что-то еще иногда может рожать близкое к справедливости. И то не всегда. За каждый такой косяк судья должен получать дырку в "правах" - три дырки , когда тебя исправляли - и пшёл нах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
408
Дима Новосельский 40 минут назад
Какие кретины, открыли ящик Пандоры, теперь остановит ДПСник меня пьяного, я припаркуюсь, заглушу машину, выйду из за руля и на их глазах выпью алкоголь...И ВСЁ...я чист перед законом...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
96
stka.k19 Дима Новосельский 36 минут назад
так они его не останавливали)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Shtoppi Час назад
по такому же принципу мусора все липовые дела фабрикуют и докажи потом что ты не верблюд, когда вся система работает против, особенно где-нить на периферии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
1k
muhandes Час назад
Т. е. едешь с выхлопом, тебя останавливает инспектор, ты паркуешься, глушишь авто, достаешь при нем водку и пьешь. И пусть он докажет, что ты ехал уже пьяным:))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Евгений Час назад
Лет 20 назад, слышал эту историю. Только там в автомобиле двигателя небыло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Максим Макашев Час назад
бедные-бедные
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Andrew_Nice Час назад
Вот только право у нас не прецедентное и придется в каждом отдельном случае до верховного суда доходить...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Arti Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

13039



Другие посты автора
Популярное в сообществах
С ностальгией по 80-м: пост о тех и про тех, кто жил в то волшебное время
С ностальгией по 80-м: пост о тех и про тех, кто жил в то волшебное время
"Ты мужик!": американец не пустил трансгендера в женский туалет и вызвал восхищение у интернет-пользователей
"Ты мужик!": американец не пустил трансгендера в женский туалет и вызвал восхищение у...
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Подводник по призванию. История Вольфганга Люта
Подводник по призванию. История Вольфганга Люта
Не мисс мира, а даже круче
Не мисс мира, а даже круче
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Из собаки в медведя

Лучшие демотиваторы
У меня появился любимый дорожный знак!

Перейти в раздел
Популярные теги
#автомобили#Юмор#фото#интересное#подборка#авто аварии#Россия#новости#улыбнуло#повезло
#автомир#в мире#животные#ДТП#аварии#позитив#знаменитости#сарказм#фильм#Разное
#машина#Прикол#интересно#Автовсячина#люди#дети#кино#шоу бизнес#Китай#собака
Не мисс мира, а даже круче Не мисс мира, а даже круче Красивый рестомод MGB GT 1979 года из запчастей с "помойки" Красивый рестомод MGB GT 1979 года из запчастей с "помойки" Редкий спортивный Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series почти без пробега выставят на аукционе Редкий спортивный Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series почти без пробега выставят на аукционе Электрический Hummer превратили в дом на колёсах с мощной солнечной батареей Электрический Hummer превратили в дом на колёсах с мощной солнечной батареей Специальный кунг превращающий Amarok в дом на колёсах Специальный кунг превращающий Amarok в дом на колёсах Мотоцикл, на котором можно ездить и готовить пиццу одновременно Мотоцикл, на котором можно ездить и готовить пиццу одновременно

На что жалуетесь?

Вернуться