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«Приношу искренние извинения»: лихач, сбивший полицейского и сломавший ему шею, попросил «понять его и простить»

«Приношу искренние извинения»: лихач, сбивший полицейского и сломавший ему шею, попросил «понять его и простить»

Автор:
08 сентября 2023 16:53
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   ГИБДД   ДТП   авария   автоинспектор   задержание   извинения   полиция   сотрудник   
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Он скрылся с места ДТП, но его быстро нашли.

Вчера на Волгоградском проспекте сбили сотрудника ГИБДД. Водитель на Volkswagen Jetta буквально снёс автоинспектора и уехал.

Сотрудника госпитализировали: у него ушиб внутренних органов, сломаны нога, ребро и шейные позвонки.

А «лихача» быстро вычислили и задержали в Реутове. Он успел проехать лишь 10 километров от места ДТП. Это 35-летний Парвиз Юнусов. Когда его «приняли», мужчина сразу же извинился и попросил о снисхождении, потому что «у него трое детей». Также он утверждает, что «сам подошёл и сдался», поэтому надеется на «примирение».

Сейчас его допрашивают, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Юнусову светит до 7 лет заключения.


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Метки: Видео   ГИБДД   ДТП   авария   автоинспектор   задержание   извинения   полиция   сотрудник   
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91  комментарий
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6k
MPEG-8 4 часа назад
Как цыгана, когда поймали и понимает, что будут бить, тот же вспоминает про детей и просит прощения. это психологический приём.
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6k
livaneth 11 минут назад
На зоне в авторитетах ходить будет. За мента то
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8
Фрол 21 минуту назад
Нормально так .Понять, простить.Убить не получилось,был бы героем в своей среде.Да уж логика: Покалечил - прости,но у меня трое детей.Было бы двое - убил бы.Ну бл. я торчу.
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2k
Александр Долматов Полчаса назад
ГАИшников в народе не особо любят, но в данном случае я думаю, что большинство будет на стороне сотрудника. Ну кроме родичей сбившей его обезьяны.
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14k
Ничоси Час назад
А почему не покушение на убийство?
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1k
Rom Час назад
Как как кличка у него..? Парвиз Юнусов...???? Отлично.
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380
Алексей Бляйбтрой Час назад
Понять , простить, и опустить
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23k
Валерий Час назад
жалко, что на крайней правой полосе не стоял полуприцеп.
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183
unclejohn Час назад
20 лет, как минимум, какие, к чёрту, извинения?
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1k
grigorenko vladislav Час назад
Стандарт поведения "парвизов": срать на все правила и приличия, когда чувствуют безнаказанность, и строить из себя страдающую невинность, цветисто извиняясь, когда надо отвечать за свои действия. Чистосердечное раскаяние смягчает, но это суд решит. Тут же ни раскаяния, ни чистосердечного и рядом не стояло.
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2k
sokrat72 Час назад
"...Очень надеюсь на понимание... примирение"... пипец идиот. :))

Ссылка youtu.be
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75
Александр Портениер 2 часа назад
Агрессивное вождение в чистом виде.
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4k
Артур 2 часа назад
Сотрудник ГИБДД тоже хорош - вылез под поток машин
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11k
Сергей Попов 2 часа назад
Долбанный шашечник или тупая тварь, не умеющая держать дистанцию.
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113
Афанасий Борщёв 2 часа назад
Сломать ему ноги, рёбра, позвонки на шее, отбить ливер и отпустить . Пусть детей воспитывает.
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62k
Андрей 2 часа назад
Знавал одного "Парвиза", что при знакомстве представился как Павел, а как освоился, то начал требовать называть себя Парвизом, что как бы намекает..
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100
babai65 2 часа назад
На виде видно что этот любитель ослов полицейского специально сбил.
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179
Василь Хакимов 2 часа назад
Парвиз [мат], ублюдок
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179
Василь Хакимов 2 часа назад
Очередная гребаная чурка
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11k
Sergey 2 часа назад
Очередной торопящийся петушара. Очень надеюсь на 7 лет.
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191
Александра С 2 часа назад
А у сотрудника, модно подумать, семьи нет. Он-же теперь инвалид на всю жизнь.
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