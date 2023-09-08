«Приношу искренние извинения»: лихач, сбивший полицейского и сломавший ему шею, попросил «понять его и простить»

Он скрылся с места ДТП, но его быстро нашли.
Вчера на Волгоградском проспекте сбили сотрудника ГИБДД. Водитель на Volkswagen Jetta буквально снёс автоинспектора и уехал.
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Сотрудника госпитализировали: у него ушиб внутренних органов, сломаны нога, ребро и шейные позвонки.
А «лихача» быстро вычислили и задержали в Реутове. Он успел проехать лишь 10 километров от места ДТП. Это 35-летний Парвиз Юнусов. Когда его «приняли», мужчина сразу же извинился и попросил о снисхождении, потому что «у него трое детей». Также он утверждает, что «сам подошёл и сдался», поэтому надеется на «примирение».
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Сейчас его допрашивают, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Юнусову светит до 7 лет заключения.
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