В Москве водитель Volkswagen сбил сотрудника ГИБДД и скрылся

Инцидент произошел накануне вечером на Волгоградском проспекте. Инспектор ГИБДД вышел на оживленное шоссе, где его сбил черный Volkswagen Jetta. Водитель легковушки не остановился и уехал в неизвестном направлении.
Автоинспектора госпитализировали в тяжелом состоянии. У мужчины выявили перелом левой ноги, ребра и шейных позвонков, а также ушибы внутренних органов.
Позже полицейские задержали лихача. Им оказался 35-летний Парвиз Юнусов. Его взяли в Реутове, в 10 километрах от места аварии.
После задержания он вёл себя максимально спокойно и с каменным лицом спрашивал: "Зачем полицейский бросился под мою машину?".
Сейчас Юнусов доставили в отдел полиции, где его допрашивают.
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Теперь предумышленное на сотрудника полиции впаяют и покидание места ДТП, если бы остался - зависело бы от адвоката, но явно меньше.
Если бы не уехал - могло бы обойтись условкой, а тут уже вряд ли, это если ещё поверят что не специально вырулил и не 317