В Москве водитель Volkswagen сбил сотрудника ГИБДД и скрылся

Позже полицейские задержали лихача. Им оказался 35-летний Парвиз Юнусов. Его взяли в Реутове, в 10 километрах от места аварии.

После задержания он вёл себя максимально спокойно и с каменным лицом спрашивал: "Зачем полицейский бросился под мою машину?".

Сейчас Юнусов доставили в отдел полиции, где его допрашивают.