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В&nbsp;Москве водитель Volkswagen сбил сотрудника ГИБДД и&nbsp;скрылся

В Москве водитель Volkswagen сбил сотрудника ГИБДД и скрылся

Автор:
08 сентября 2023 11:13
Сообщество : Автомир
Метки: Volkswagen   Видео   ГИБДД   Инспектор ГИБДД   авто   дорога   сбил   
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Инцидент произошел накануне вечером на Волгоградском проспекте. Инспектор ГИБДД вышел на оживленное шоссе, где его сбил черный Volkswagen Jetta. Водитель легковушки не остановился и уехал в неизвестном направлении.

Автоинспектора госпитализировали в тяжелом состоянии. У мужчины выявили перелом левой ноги, ребра и шейных позвонков, а также ушибы внутренних органов.

Позже полицейские задержали лихача. Им оказался 35-летний Парвиз Юнусов. Его взяли в Реутове, в 10 километрах от места аварии.


После задержания он вёл себя максимально спокойно и с каменным лицом спрашивал: "Зачем полицейский бросился под мою машину?".



Сейчас Юнусов доставили в отдел полиции, где его допрашивают.

Источник:

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Метки: Volkswagen   Видео   ГИБДД   Инспектор ГИБДД   авто   дорога   сбил   
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26  комментариев
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8k
Лещ 2 часа назад
у меня тот же вопрос)) Зачем полицейский бросился под его машину??
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4k
ProstoBoBka 8 минут назад
Слепошарый... сложно же заметить ДПсника в форме(с светоотражателем) и моргающим фонариком! Наверное смотрел, как его друг с ишаком развлекается... Залип...
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356
Александр Богомолов 11 минут назад
Лошара. Понапокупают вёдер себе. Был бы на газеле точно бы не поймали.
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13k
кот базилий 18 минут назад
парвиз - и это все. Сейчас мента деньгами завалят и тот скажет - "я бросился", версия готова .
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1k
Андрей Полчаса назад
Ну вот порвись ануса ему и устроить....
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5k
sirv 37 минут назад
Иностранный специалист, )(уле!
Теперь предумышленное на сотрудника полиции впаяют и покидание места ДТП, если бы остался - зависело бы от адвоката, но явно меньше.
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7k
vasilykopkov 39 минут назад
Только я хотел сострить, что "ставлю на чёрное"...
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2k
Алексей Гулевич 48 минут назад
я не за юсупа конечно, но ... - сходу смотришь вроде да - сбил намеренно!! ... но если вот по кадрам, то кажется что уходил вправо объехать бесстрашного человека с жезлом .. вот зачем уехал это уж да - точно как специально сбил и убежал ...
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262
Лис 57 минут назад
ну так он вышел , как будто сохранился перед этим.
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113
Михаил Час назад
Лять... что не трэш то обезьяна...
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8k
Ntvl Час назад
опять очередная обезьяна стала знаменитой в криминальной хронике.
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632
Александр 2 часа назад
Если бы не уехал может и были бы варианты.
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52k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
ага а перестроился в полицейского он просто так ? на 0:05 он специально в него вырулил.
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1k
bigkoss 2 часа назад
Фига гаишник бесстрашный, так на проезжую часть выходить...
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545
ruslan d 2 часа назад
И ведь если бы не уехал , все могло и обойтись более лояльно ...
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10k
Алексей 2 часа назад
Опять местный
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