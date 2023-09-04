Двое подростков в Иркутске сожгли машину мужчины, который подрезал их друга на дороге

Поджигателями оказались двое подростков 16 и 17 лет, которые так решили отомстить мужчине, с которым у них возник конфликт на дороге. По данным местных каналов, владелец «Тойоты» подрезал их друга на одной из улиц Иркутска.





Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества путем поджога», избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.