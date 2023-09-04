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Двое подростков в Иркутске сожгли машину мужчины, который подрезал их друга на дороге

Двое подростков в Иркутске сожгли машину мужчины, который подрезал их друга на дороге

Автор:
04 сентября 2023 11:33
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Иркутск   авто   машина   неадекваты   поджег   подрезал на дороге   
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Сообщение о возгорании автомобиля «Toyota Verossa» поступило в дежурную часть вчера ночью. После просмотра видео с камер наблюдения полицейские установили, что его подожгли двое парней, которых удалось найти и задержать по горячим следам.

Поджигателями оказались двое подростков 16 и 17 лет, которые так решили отомстить мужчине, с которым у них возник конфликт на дороге. По данным местных каналов, владелец «Тойоты» подрезал их друга на одной из улиц Иркутска.


Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества путем поджога», избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Метки: Видео   Иркутск   авто   машина   неадекваты   поджег   подрезал на дороге   
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7  комментариев
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13k
кот базилий 39 минут назад
Настолько тупы, что накрыв головенки мешками думали их не найдут.Платить не "друг" за них будет, а папа и мама.
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28k
Lehoia 8 минут назад
Уверен что соседние машины пострадали тоже. Вот ублюдки малолетние.
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8k
Tamdima 20 минут назад
А подрезанный друг остался не при чём! Платить их родителям!
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8k
Миха Полчаса назад
Вообще, конечно, удивительная "логика" таким образом разбираться с чем бы то ни было
А ничего, кстати, что рядом припаркованы автомобили, которые вообще не причём??
Сверхразумы об этом, видимо, не подумали
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6k
livaneth Час назад
В Иркутске машины сжигают по одной а не земле обетованной - сразу все
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34k
albedo Час назад
Надеюсь родители хорошо выпорят отпрысков.
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