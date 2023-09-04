Двое подростков в Иркутске сожгли машину мужчины, который подрезал их друга на дороге

Сообщение о возгорании автомобиля «Toyota Verossa» поступило в дежурную часть вчера ночью. После просмотра видео с камер наблюдения полицейские установили, что его подожгли двое парней, которых удалось найти и задержать по горячим следам.
Поджигателями оказались двое подростков 16 и 17 лет, которые так решили отомстить мужчине, с которым у них возник конфликт на дороге. По данным местных каналов, владелец «Тойоты» подрезал их друга на одной из улиц Иркутска.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества путем поджога», избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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А ничего, кстати, что рядом припаркованы автомобили, которые вообще не причём??
Сверхразумы об этом, видимо, не подумали