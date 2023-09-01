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В Бийске автоледи сбила пешехода на пешеходном переходе

В Бийске автоледи сбила пешехода на пешеходном переходе

Автор:
01 сентября 2023 10:08
Сообщество : Автомир
Метки: Suzuki   Бийск   Видео   ДТП   авто   автоледи   на пешеходном переходе   сбила пешехода   
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Водитель автомобиля «Suzuki» сбила 19-летнего парня, который, спешившись с велосипеда, переходил дорогу по пешеходному переходу.


В результате ДТП парень отделался ушибами и ссадинами. От госпитализации он отказался.

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Метки: Suzuki   Бийск   Видео   ДТП   авто   автоледи   на пешеходном переходе   сбила пешехода   
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30  комментариев
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354
дмитрий викторович 2 часа назад
Пидальки перепутала? Видно, что вроде останавливается( тормозит двигателем), а потом резкое ускорение.

Плачет девушка в BMV, три педальки, а ножки две.
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3k
kuchipachi 2 минуты назад
ааа... я понял! ща я вам расскажу как всё было! просто 19летний пацан её обматюкал, вот она и провела с ним воспитательную работу! современная молодежь за языком вообще не следит!
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62k
Андрей 4 минуты назад
Автобледи.
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10k
Юрий 9 минут назад
А она с пешеходом была знакома до этого? Может это что-то личное?
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47k
Aleksandr 42 минуты назад
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4k
Борис 49 минут назад
что бы больше не спешивался)
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2k
SmartCat101 50 минут назад
какая автоледи???? называйте вещи своими именами!
тупая звезда!
на машину и на права насосала! ездить только забыла или забила отучиться- игоистичная мразь
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3
ApolloOne 52 минуты назад
Какая автоледи? Автопилотка может. А по хорошему это то просто ТП.
Кто ей права выдавал в разбор тоже.
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20k
Александр Час назад
Автоледи есть, а почему нет автолордов и автосеров?
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3k
kuchipachi Час назад
убедились, спешились, а всё равно попали под машину...
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58k
alertol 2 часа назад
В Эстонии эту проблему решили проще. Не пропустил на зебре человека (даже если он сам показывает "проезжай я подожду") штраф больше чем нормальная зарплата (и это на первый раз)

Теперь чтоб не тормозить поток, я когда хочу перейти улицу, я стою далеко от дороги причём спиной, чтоб у водителя не было даже подозрений что я хочу перейти, иначе обязательно остановятся и будут пропускать...
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5k
Дмитрий ! 2 часа назад
Умышленно что ли, или "перепутала педали"? Овца.
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14k
GROMOZEKA 2 часа назад
Тупая п@здота
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644
Олег 2 часа назад
какая нахер автоледи? овца гавайская за рулем
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