В Бийске автоледи сбила пешехода на пешеходном переходе

1901
1
1
Водитель автомобиля «Suzuki» сбила 19-летнего парня, который, спешившись с велосипеда, переходил дорогу по пешеходному переходу.
В результате ДТП парень отделался ушибами и ссадинами. От госпитализации он отказался.
Источник:
Ссылки по теме:
- "Шамаич" сделал страйк из 10 автомобилей в Воронеже
- Немного об аквапланировании
- Куда же ты, девочка! Наезд на ребёнка во Владивостоке
- Оба решили искать "счастье" на обочине
- МКАД. Не устоять даже на обочине
Новости партнёров
Плачет девушка в BMV, три педальки, а ножки две.
тупая звезда!
на машину и на права насосала! ездить только забыла или забила отучиться- игоистичная мразь
Кто ей права выдавал в разбор тоже.
Теперь чтоб не тормозить поток, я когда хочу перейти улицу, я стою далеко от дороги причём спиной, чтоб у водителя не было даже подозрений что я хочу перейти, иначе обязательно остановятся и будут пропускать...