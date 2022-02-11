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Куда же ты, девочка! Наезд на ребёнка во Владивостоке

Куда же ты, девочка! Наезд на ребёнка во Владивостоке (2 фото + 1 видео)

Автор:
11 февраля 2022 12:07
Сообщество : Аварии
Метки: Suzuki   аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   
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В поселке Трудовое маленькая девочка решила перебежать дорогу в неположенном месте. В этот момент 56-летний водитель кроссовера Suzuki совершал поворот и не заметил ребёнка.

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Метки: Suzuki   аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   
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16  комментариев
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V2.Smirnov Час назад
И ведь даже не увидеть было - все время бежала в тени от передней стойки.
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6k
Максим Час назад
Жалко водителя, проблемы на ровном месте, потому что "девочка" не слишком обременена наличием головного мозга.
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2k
Мрачный Жнец 2 часа назад
КАК он её не заметил, если она практически ПЕРЕД машиной бежала?
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453
Faithless Мрачный Жнец 55 минут назад
Пешеход?
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1k
Максим Максимов 2 часа назад
Сузука то, случайно, не праворульная была?
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4k
Том Джоуд 2 часа назад
Водитель, наверное, постарел на десять лет сразу. И заикаться теперь до смерти будет.
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34k
Опаньки 2 часа назад
легко отделалась
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