Куда же ты, девочка! Наезд на ребёнка во Владивостоке

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В поселке Трудовое маленькая девочка решила перебежать дорогу в неположенном месте. В этот момент 56-летний водитель кроссовера Suzuki совершал поворот и не заметил ребёнка.
Информацию об инциденте сотрудники Госавтоинспекции передали коллегам из инспекции по делам несовершеннолетних. Предстоит выяснить, почему ребёнок один находился на проезжей части дороги.
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Метки: Suzuki аварии авто авто аварии видео дети дтп пешехода сбили
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Нет, Дима, 6 лет возраст, когда есть уже базовые знания. И переход дороги в том числе.
Очевидно, это и определило мой комментарий.
Пересмотрел ещё раз видео - нет, стандартная , с левым рулём. Тогда ещё более странно: ведь видел же, что слева Митцубиси остановилась. Да и знак "уступи дорогу" имеется.