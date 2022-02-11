Куда же ты, девочка! Наезд на ребёнка во Владивостоке

2 сезон сериала "Два" на KION. Как далеко заведут двух сантехников криминальные авантюры в этот раз?

Ребёнок скатился с горки прямо под колёса движущегося грузовика в Мурманской области

Опасные зимние забавы: в Свердловской области автобус наехал на скатившуюся с горки маленькую...

Стой, пацан! В Красноярске 6-летний мальчик попал под машину

В Новосибирске минивэн сбил ребёнка на снегокате

Выбежавшего на дорогу маленького мальчика сбил автомобиль в Ижевске