Ростовский каскадёр рухнул вместе с машиной с четырёхэтажного здания и выжил

Каскадёр-самоучка Евгений Чеботарёв, известный своими опасными трюками, едва не погиб, попытавшись на "Ниве" перепрыгнуть с крыши одного здания на другое. Трюк под номером 94 должен был пройти на грани возможностей автомобиля. Перед прыжком Чеботарёв заявил, что если машина "чихнёт", перепрыгнуть на крышу вряд ли получится.

Похоже, его опасения сбылись. Он разогнался с трамплина, но машина не долетала, впечатавшись в край здания, и рухнула с высоты четырёхэтажного здания.