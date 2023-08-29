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Ростовский каскадёр рухнул вместе с машиной с четырёхэтажного здания и выжил

Ростовский каскадёр рухнул вместе с машиной с четырёхэтажного здания и выжил

Автор:
29 августа 2023 20:14
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Евгений Чеботарёв   каскадёр   неудача   северная осетия   трюк   
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Отчаянному парню сильно везёт (пока).

Каскадёр-самоучка Евгений Чеботарёв, известный своими опасными трюками, едва не погиб, попытавшись на "Ниве" перепрыгнуть с крыши одного здания на другое. Трюк под номером 94 должен был пройти на грани возможностей автомобиля. Перед прыжком Чеботарёв заявил, что если машина "чихнёт", перепрыгнуть на крышу вряд ли получится.


Похоже, его опасения сбылись. Он разогнался с трамплина, но машина не долетала, впечатавшись в край здания, и рухнула с высоты четырёхэтажного здания.

Машина превратилась в груду металлолома, а Чеботарёв, которому пока очень везёт, смог даже самостоятельно выбраться и отправиться в больницу.

Свой трюк Чеботарёв выполнял в Северной Осетии. Как признался отчаянный каскадёр, во время тренировок ему удавалось пролететь на машине 7,2 метра, однако между двумя крышами расстояние было 7,3 метра, но он всё равно решил рискнуть. Насколько сильно пострадал Чеботарёв, пока неизвестно.

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Метки: Видео   Евгений Чеботарёв   каскадёр   неудача   северная осетия   трюк   
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7  комментариев
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5k
Трям 56 минут назад
Че он .хуйню несет? Очевидно, что этот мудень просто рулить не умеет и просто съехал с "трамплина". Пусть идет учится на эстакаду заезжать.
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7k
Семеныч 2 минуты назад
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58k
Олег 11 минут назад
а то, что нива носом клюнула ничего? Или понятие развесовки ему неведомо? Ой, дурак....
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1k
Rom Полчаса назад
Во дурак а )) Но на видео то видно, что там не "чуть чуть", а очень много не хватило. И скорости, и мощности.
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16k
Patmaz 38 минут назад
Да... Были бы мозги, было бы сотрясение.
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26k
AzuveR 41 минуту назад
Как правило , подобные каскадёры свой очередной трюк исполняют в деревянном макинтоше.
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6k
MPEG-8 54 минуты назад
Наверняка у него таких шевронов коллекция.
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