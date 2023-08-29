Ростовский каскадёр рухнул вместе с машиной с четырёхэтажного здания и выжил

Отчаянному парню сильно везёт (пока).
Каскадёр-самоучка Евгений Чеботарёв, известный своими опасными трюками, едва не погиб, попытавшись на "Ниве" перепрыгнуть с крыши одного здания на другое. Трюк под номером 94 должен был пройти на грани возможностей автомобиля. Перед прыжком Чеботарёв заявил, что если машина "чихнёт", перепрыгнуть на крышу вряд ли получится.
Похоже, его опасения сбылись. Он разогнался с трамплина, но машина не долетала, впечатавшись в край здания, и рухнула с высоты четырёхэтажного здания.
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Машина превратилась в груду металлолома, а Чеботарёв, которому пока очень везёт, смог даже самостоятельно выбраться и отправиться в больницу.
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Свой трюк Чеботарёв выполнял в Северной Осетии. Как признался отчаянный каскадёр, во время тренировок ему удавалось пролететь на машине 7,2 метра, однако между двумя крышами расстояние было 7,3 метра, но он всё равно решил рискнуть. Насколько сильно пострадал Чеботарёв, пока неизвестно.
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