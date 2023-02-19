Первый и последний день на работе

Плохие дни бывают у каждого, но у некоторых они бывают намного хуже, чем у других! Конечно, люди совершают ошибки, но эти эпические неудачи вас просто поразят.
Силосная башня упала на машину
Эта гигантская силосная башня больше похожа на Пизанскую башню, чем на объект для хранения товаров. Не хотел бы я близко приближаться к этой шаткой структуре. Ярко-желтый экскаватор решил взять все в свой ковш и снести эту башню раз и навсегда. Машина медленно толкает башню в сторону этого синего джипа. И даже не переживает, что строение машину просто расплющит. Просто взгляните, как эта каменная башня падет на землю и разлетается на кусочки. Если подумать, это было очень глупо - поставить машину так близко от башни. А теперь она на небесной парковке. И насколько глупым нужно быть, чтобы толкнуть башню прямо на чье-то авто?- спросите вы.
Согласно автору этого ролика эта была третья попытка наклонить строение. И закончилась она провалом. Будем надеяться, что машина не принадлежала начальнику этого экскаваторщика. Иначе он его просто уволил бы на месте, не разбираясь, кто прав, а кто виноват.
Женщина была уволена после спортивной игры
Что бы вы сделали, если бы у вас была возможность наблюдать за игрой вашей любимой спортивной команды в самом важном соревновании в истории? Вы бы обязательно приехали на эту игру.
Одна преданная поклонница была на седьмом небе от счастья, когда смотрела за игрой футбольной команды Англии, выступающей против команды Дании в полуфинале Евро - 2020. Но была одна проблема. В это время она должна была быть на работе. Ну, женщина поступила так, как поступил бы любой преданный спортивный фанат. Взяла больничный на один день.
Диджитал-маркетолог позвонила на работу и сказала, что заболела, а потом поехала на стадион Уэмбли, чтобы присоединиться к 60 тыс. фанатам, решив, что ей удалось избежать необходимости быть на рабочем месте.
Но когда Англия забила свой первый гол, камеры наехали прямо на женщину и ее подругу, выдав ее настоящее место положение. Ой-ой. Когда знакомые стали звонить женщине и писать смс, говоря, что видели ее по телевизору, женщина поняла, что у нее большие проблемы. В 6 часов утра ее начальник уволили женщину по телефону, сказав, что она нарушила условия контракта.
Мораль - если вы решили прогулять работу, убедитесь, что не окажетесь в центре внимания мировой прессы, которая поймает вас с поличным.
Капитан парома влетел в мост
Что вы сделаете, если будете управлять паромом и у вас на пути возникнет мост? Вы пойдете прямо на него, конечно. Разумеется, этот ответ не верный. Но, должно быть, капитан парома Дельта маринер очень торопился по делам, поэтому он врезался в железный мост. Большое судно врезалось прямо в эту конструкцию, оторвав большую часть дороги. 30 м дороги, если быть точным.
Видимо, любой, кто захочет пересечь реку на машине, теперь должен воспользоваться старомодным способом передвижения - переплыть реку на пароме. Вскоре прибыло МЧС. Дельта маринер запуталась в мешанине из стальных конструкций и асфальта, а сам мост выглядел просто ужасно. Как такое могло произойти? Как оказалось, мост недостаточно освещался, плюс команда парома была пьяна. Ой, кажется, у кого-то проблемы.
Босс под прикрытием, которого уволили
«Босс под прикрытием» – это телешоу, во время которого генеральные директора и начальники меняют свое место работы с зала для завещаний на производственный цех. Но что если босс не в курсе того, что он должен делать?
В этом видео президент сети дискаунтеров «Семейный доллар» был сразу же уволен по одной из самых невероятных причин. Большой босс был уволен одним из операторов погрузчика в одном из собственных складов из-за своей некомпетентности. А вот это, должно быть, было очень неприятно.
Розали устал от неумелых действий нового парня, и когда стало понятно, что тот не умеет работать на погрузчике, уволил его прямо перед камерами. Погрузчик стоял на высоте 10 м, и директор признался перед своими работниками, что он боится высоты. Ну, если бы я был на месте Розали, то поступил так же. К счастью, генеральный директор сети не расстроился. Он, наоборот, был рад, что у его работника на первом месте была безопасность. Босс решил наградить парня и выплатить 2/3 его долга. А потом повысить до менеджера, подняв на 40% его зарплату.
Инструктор забыл страховку
Вы решитесь на этот страшный прыжок веры? Этот страшный аттракцион в одном из тематических парков Китая оказался в центре скандала, когда оказалось, что страховочные ремни были несправны. Это последнее, что вы хотите узнать, когда прыгаете в пропасть глубиной 150 м. Этот страшный момент, снятый на аттракционе в Чунцине, был снят на камеру. На нем мы видим несколько секунд, от которых сердце любого человека остановиться от страха. Вот крюк на ремнях отстегивается. И мужчина ничем не защищен. Этот аттракцион называется «Экстремальный прыжок», он заключается в том, что над утесом на раме располагаются шесть досок. Расстояние между ним- 1,5 м. Чтобы сделать этот пугающий аттракцион боле зрелищным, под досками не устанавливают страховочную сеть. Не знаю как у вас, у меня сердце уходит в пятки при мысли, чем могло закончиться это происшествие.
К счастью, искатель приключений достиг другой стороны рамы без происшествий, вот только страховка, которая должна была его держать, отсутствовала. Все могло закончиться просто ужасно.
Пошли слухи, что это возмутительный рекламный трюк для увеличения числа посетителей. Но в конце концов оказалось, что страховочный ремень был неисправен. Тематический парк закрыли и провели расследование. Оказалось, что вина лежит на работниках. У кого-то день прошел очень плохо.
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