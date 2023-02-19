Первый и последний день на работе

«Босс под прикрытием» – это телешоу, во время которого генеральные директора и начальники меняют свое место работы с зала для завещаний на производственный цех. Но что если босс не в курсе того, что он должен делать?

В этом видео президент сети дискаунтеров «Семейный доллар» был сразу же уволен по одной из самых невероятных причин. Большой босс был уволен одним из операторов погрузчика в одном из собственных складов из-за своей некомпетентности. А вот это, должно быть, было очень неприятно.

Розали устал от неумелых действий нового парня, и когда стало понятно, что тот не умеет работать на погрузчике, уволил его прямо перед камерами. Погрузчик стоял на высоте 10 м, и директор признался перед своими работниками, что он боится высоты. Ну, если бы я был на месте Розали, то поступил так же. К счастью, генеральный директор сети не расстроился. Он, наоборот, был рад, что у его работника на первом месте была безопасность. Босс решил наградить парня и выплатить 2/3 его долга. А потом повысить до менеджера, подняв на 40% его зарплату.



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