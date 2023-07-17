Прыжок рыбкой в толпу пошёл не по плану

FISHKINET
Что здесь делают все эти капибары? Что здесь делают все эти капибары? На авиашоу в Финляндии на глазах у зрителей погиб пилот На авиашоу в Финляндии на глазах у зрителей погиб пилот У берегов Мексики спасли моряка с собакой, которые дрейфовали в Тихом океане три месяца У берегов Мексики спасли моряка с собакой, которые дрейфовали в... Сломанные крылья Сломанные крылья Девушка без стеснения снимает контент прямо на своём балконе Девушка без стеснения снимает контент прямо на своём балконе Стиль «Смертельный термос» Стиль «Смертельный термос» Саундтрек к пробежке Саундтрек к пробежке Две белухи выплыли к яхтсменам пообщаться Две белухи выплыли к яхтсменам пообщаться «Бой получился не таким, как я ожидала»: россиянка выиграла дебютный поединок UFC и сломала сопернице руку «Бой получился не таким, как я ожидала»: россиянка выиграла... Женщина перепутала педали и, сдавая задом, наехала на семью с детьми Женщина перепутала педали и, сдавая задом, наехала на семью с детьми В Берлине требуют отменить концерты группы Rammstein В Берлине требуют отменить концерты группы Rammstein В Стамбуле сотрудник полиции продемонстрировал, как не надо останавливать мотоциклиста-нарушителя В Стамбуле сотрудник полиции продемонстрировал, как не надо... В Китае испытали самый быстрый пассажирский поезд в мире В Китае испытали самый быстрый пассажирский поезд в мире "Опасная штука!": более 20 лет назад Шакира впервые увидела телефон с камерой "Опасная штука!": более 20 лет назад Шакира впервые увидела... Интересные снимки известных людей Интересные снимки известных людей В Индии журналист ради хорошего кадра "сел в лужу" и был пойман на вранье В Индии журналист ради хорошего кадра "сел в лужу" и был пойман на... Главы Дагестана и Чечни прокомментировали действия силовиков, проводивших миграционные рейды в Подмосковье Главы Дагестана и Чечни прокомментировали действия силовиков,... 15-летний подросток угнал отцовский "Мэрс" и влетел на нем в автобусную остановку 15-летний подросток угнал отцовский "Мэрс" и влетел на нем в... Вице-президент США нашла гениальный способ сохранить экологию, нужно просто... сократить численность населения Вице-президент США нашла гениальный способ сохранить экологию,...
Прыжок рыбкой в толпу пошёл не по плану

Прыжок рыбкой в толпу пошёл не по плану

Автор:
17 июля 2023 07:40
Метки: Видео   Фестиваль   в мире   люди   неудача   прыжок   фанат   фейл   
1105
2
1

На музыкальном фестивале в Швейцарии зрители запечатлели неудачный прыжок парня со сцены.

Американский рэпер Ski Mask the Slump God уговорил своего рьяного фаната прыгнуть со сцены во время выступления на фестивале Openair Frauenfeld в Швейцарии, организованного 8 июля.

Однако скептически настроенная толпа не смогла поймать парня, как надеялся исполнитель. Люди разошлись и ныряльщик рухнул на землю. Впрочем, юному экстремалу повезло и он с полученными ушибами смог самостоятельно покинуть место своего падения.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Видео   Фестиваль   в мире   люди   неудача   прыжок   фанат   фейл   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
114
Степан Серёгин Час назад
Если бы его и попытался кто-нибудь поймать - травмы были бы у всех.
А так пострадал лишь один д..... дятел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Fat Lynx Минуту назад
Живой... сука!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сидор Матрасыч Кадыков 13 минут назад
Болдойёбами не оскудевает земля. И это радует
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 42 минуты назад
толпа бухает, лясы точит между собой и да кто то выступает, вроде бы у них концерт......ладно что там дальше то было ?...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
413
Neftyanoy56 42 минуты назад
Меднолобый однако. Не убился
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Еркен Час назад
Не понимаю чем он думал сцена достаточно высоко находится, даже если в толпу, а не об асфальт, все равно травмы можно нанести ведь другим.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

646162



Другие посты автора
Популярное
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 15 июля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 15 июля
Уберите детей от экранов или как прошла Берлинская неделя моды - 2023
Уберите детей от экранов или как прошла Берлинская неделя моды - 2023
Набирающие популярность
На 77-м году жизни скончалась актриса и певица Джейн Биркин
На 77-м году жизни скончалась актриса и певица Джейн Биркин
Попугайчик: что стоит знать перед тем, как завести?
Попугайчик: что стоит знать перед тем, как завести?
Что здесь делают все эти капибары?
Что здесь делают все эти капибары?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Согласен

Лучшие демотиваторы
Семинар "Как правильно тюленить"

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#животные#Прикол#познавательно#ДТП#удивительно#звезды
#в мире#интересно#Юмор#полиция#собака#Китай#природа#машина
#люди#СССР#забавно#факты#домашние животные#США#авария
Что здесь делают все эти капибары? Что здесь делают все эти капибары? Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться