Прыжок рыбкой в толпу пошёл не по плану

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На музыкальном фестивале в Швейцарии зрители запечатлели неудачный прыжок парня со сцены.
Американский рэпер Ski Mask the Slump God уговорил своего рьяного фаната прыгнуть со сцены во время выступления на фестивале Openair Frauenfeld в Швейцарии, организованного 8 июля.
Однако скептически настроенная толпа не смогла поймать парня, как надеялся исполнитель. Люди разошлись и ныряльщик рухнул на землю. Впрочем, юному экстремалу повезло и он с полученными ушибами смог самостоятельно покинуть место своего падения.
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А так пострадал лишь один д..... дятел.