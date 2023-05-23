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В Сочи парень решил эффектно нырнуть в воду, но трюк пошёл не по плану

В Сочи парень решил эффектно нырнуть в воду, но трюк пошёл не по плану

Автор:
23 мая 2023 09:20
Сообщество : Юмор
Метки: Сочи   видео   вода   море   неудача   премия дарвина   трюк   фото   
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Парень решил на камеру сделать трюк, но не рассчитал глубину.

Смелый парень решил сделать трюк на камеру — нырнуть в воду вниз головой, заведя руки за спину. Однако он не рассчитал глубину и врезался лицом в дно.

В итоге парень сломал нос и лёгкое сотрясение мозга. Его жизни ничто не угрожает, кроме как идеи в его голове.

Надеемся, в следующий раз он будет думать, перед тем, как сделать.

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Метки: Сочи   видео   вода   море   неудача   премия дарвина   трюк   фото   
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13  комментариев
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1k
Виктор Глущенко 53 минуты назад
Дебил .
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7k
Компьютер DELL с монитором 5 минут назад
Не зная брода , не суйся в воду !
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25k
Михаил Сметанкин 10 минут назад
Пфф! В Сочи каждый день таких штук по 20 в травмотологию привозят. Еще часто бывает когда кто-то прыгает с буны, и приземляется на кого-то, кто вынырнул под ним из воды.
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107
Яна Денисова 17 минут назад
разбил табло - и тут же фоточку надо выложить. так прыгать в воду - надо быть полным идиотом. мог ведь и шею сломать! хорошо хоть отделался сломанным носом и сотрясением девственно чистого и незамутнённого мозга.
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14k
котегRUS 18 минут назад
были бы мозги - сотрясение бы получил...
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274
Юрий Алматы котегRUS 9 минут назад
лёгкое сотрясение он получил таки, значит есть немножко.
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2k
Сергей 19 минут назад
Про знания, про брод, про сувание и про воду он не слышал?
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Алексей Полчаса назад
фэйсом об тейбл....
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10k
Алексей Полчаса назад
Давай еще раз!?
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910
ruslan d Полчаса назад
ума палата ...
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9k
МихА Полчаса назад
Не зная броду не суйся в воду
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24k
Тигран Саркисян 37 минут назад
Ммдааа , а мозг там зачем , а какой мозг там кисель)
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Pika-Pika?
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