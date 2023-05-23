В Сочи парень решил эффектно нырнуть в воду, но трюк пошёл не по плану

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Парень решил на камеру сделать трюк, но не рассчитал глубину.
Смелый парень решил сделать трюк на камеру — нырнуть в воду вниз головой, заведя руки за спину. Однако он не рассчитал глубину и врезался лицом в дно.
В итоге парень сломал нос и лёгкое сотрясение мозга. Его жизни ничто не угрожает, кроме как идеи в его голове.
Надеемся, в следующий раз он будет думать, перед тем, как сделать.
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