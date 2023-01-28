В США недалёкие бандиты не смогли разбить банкомат автомобилем

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В Вашингтоне, США, два неуклюжих мошенника были пойманы на камеру при попытке украсть деньги из банкомата на заправочной станции, безуспешно провозившись с ним в течение 5 минут.
Неизвестные мужчины, запечатлённые на камеру видеонаблюдения, проникли на заправочную станцию Ben’s Market/76 на Блейн-роуд около 4:30 утра 17 января.
Полицейские были предупреждены о взломе после того, как двое мошенников воспользовались украденным красным джипом и буксировочным ремнем, чтобы проникнуть в круглосуточный магазин и украсть банкомат.
Можно увидеть, как мужчины, одетые в толстовки и шапки, подъехали к колонкам, прежде чем вытащить жёлтый буксирный ремень и прикрепить его к задней части автомобиля.
Можно увидеть, как мужчины, одетые в толстовки и шапки, подъехали к колонкам, прежде чем вытащить жёлтый буксирный ремень и прикрепить его к задней части автомобиля.
Другой конец ремня один из преступников прицепил к парадным дверям заправочной станции, после чего мужчина, находящийся внутри машины, нажал на педаль газа, дабы уже через несколько секунд вскрыть дверь постройки, в середине которой располагался банкомат, который и интересовал злоумышленников.
Чтобы взломать устройство с деньгами внутри, два чудака не только пару раз его уронили, но и прибегли к помощи автомобиля, несколько раз протаранив ATM задним бампером краденого Jeep Cherokee.
Поняв, что эта их затея с грабежом не увенчается для них успехом, двое, по всей видимости, не особо грамотных злодея всё же через какое-то время принимают решение покинуть место преступления на угнанной машине, оставив после себя немалый беспорядок и повреждённый банкомат.
Поняв, что эта их затея с грабежом не увенчается для них успехом, двое, по всей видимости, не особо грамотных злодея всё же через какое-то время принимают решение покинуть место преступления на угнанной машине, оставив после себя немалый беспорядок и повреждённый банкомат.
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