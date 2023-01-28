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В США недалёкие бандиты не смогли разбить банкомат автомобилем

В США недалёкие бандиты не смогли разбить банкомат автомобилем

Автор:
28 января 2023 10:16
Сообщество : Криминал
Метки: бандиты   банкомат   видео   криминал   неудача   сща   фото   
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В Вашингтоне, США, два неуклюжих мошенника были пойманы на камеру при попытке украсть деньги из банкомата на заправочной станции, безуспешно провозившись с ним в течение 5 минут.

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Метки: бандиты   банкомат   видео   криминал   неудача   сща   фото   
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7  комментариев
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36
noname789 Час назад
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29k
Григорий Полчаса назад
Два куска говна расколошматили отличный, 25+ летний Grand Cherokee. Мрази.
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28k
Alex Полчаса назад
Странно, опять нигеры...
Тупоголовые скоты
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73k
Viktor Час назад
А как же менты, вернее копы, которые были предупреждены о взломе?
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94k
parallax 2 часа назад
Негры бандиты, какая случайность.
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5k
5 копеек 2 часа назад
"Автомобиль, который был украден из Беллингхема тем же утром, позже был найден брошенным в лесу." ...Звери!!!

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