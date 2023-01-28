В США недалёкие бандиты не смогли разбить банкомат автомобилем

Чтобы взломать устройство с деньгами внутри, два чудака не только пару раз его уронили, но и прибегли к помощи автомобиля, несколько раз протаранив ATM задним бампером краденого Jeep Cherokee.



Поняв, что эта их затея с грабежом не увенчается для них успехом, двое, по всей видимости, не особо грамотных злодея всё же через какое-то время принимают решение покинуть место преступления на угнанной машине, оставив после себя немалый беспорядок и повреждённый банкомат.